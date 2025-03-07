Игрок ЦСКА Кисляк раскрыл, сколько денег тратит за месяц

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос о ежемесячных расходах.
– Сколько примерно тратишь в месяц?
– Тысяч сто рублей. Отправляю деньги сестре в Оскол – у нее сын растет, уровень жизни там обычный, но зарплаты и пенсии низкие. Покупаю что-то, когда нужно.
А когда сборы, трачу вообще максимум 50 тысяч. В это время деньги вообще не нужны: только два раза в город вышел, одежды прикупил.
А в Москве в межсезонье – ну, сходил в баню два раза, погулять четыре раза.
- 19-летний Кисляк провел 27 матчей за главную команду ЦСКА и забил 2 гола.
- Его контракт с армейцами действует до 2028 года.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
Источник: Sport24