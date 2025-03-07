Коло Муани объяснил, почему провалился в «ПСЖ»

Нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани порассуждал о причинах неудач в период выступлений за «ПСЖ».
«Француз в Париже, купленный за 90 миллионов евро, испытывает большое давление, и не каждый может с этим справиться. Я не справился.
У меня были возможности, но я не смог ими воспользоваться. Мне больно, но, как я уже сказал, это футбол, и я ни о чем не жалею», – сказал 26-летний форвард.
- В составе «ПСЖ» Коло Муани забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 54 матчах.
- 23 января его арендовал «Ювентус».
- В Италии игрок оформил 5+2 в 9 встречах.
Источник: Get French Football News