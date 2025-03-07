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Коло Муани объяснил, почему провалился в «ПСЖ»

Сегодня, 16:08

Нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани порассуждал о причинах неудач в период выступлений за «ПСЖ».

«Француз в Париже, купленный за 90 миллионов евро, испытывает большое давление, и не каждый может с этим справиться. Я не справился.

У меня были возможности, но я не смог ими воспользоваться. Мне больно, но, как я уже сказал, это футбол, и я ни о чем не жалею», – сказал 26-летний форвард.

  • В составе «ПСЖ» Коло Муани забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 54 матчах.
  • 23 января его арендовал «Ювентус».
  • В Италии игрок оформил 5+2 в 9 встречах.

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Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Ювентус ПСЖ Муани Рандаль Коло
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