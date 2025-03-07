«Реал» провел переговоры с Алонсо

По ходу этого сезона состоялись переговоры между «Реалом» и представителями главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. Существует вероятность, что испанец возглавит «Мадрид» этим летом.

Важные представители руководства «Реала» считают, что Алонсо с его современным и динамичным стилем мог бы извлечь больше из нынешнего состава.

Окружение нынешнего главного тренера мадридцев Карло Анчелотти в курсе слухов об Алонсо, но отмечает, что итальянцу не сообщали о намерении сменить его по окончании сезона.