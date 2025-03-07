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«Реал» провел переговоры с Алонсо

Сегодня, 13:29

По ходу этого сезона состоялись переговоры между «Реалом» и представителями главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. Существует вероятность, что испанец возглавит «Мадрид» этим летом.

Важные представители руководства «Реала» считают, что Алонсо с его современным и динамичным стилем мог бы извлечь больше из нынешнего состава.

Окружение нынешнего главного тренера мадридцев Карло Анчелотти в курсе слухов об Алонсо, но отмечает, что итальянцу не сообщали о намерении сменить его по окончании сезона.

  • Контракт 65-летнего Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • В этом сезоне мадридский клуб выиграл два трофея – Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
  • Контракт 43-летнего Хаби Алонсо с «Байером» также рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: The Athletic
Испания. Примера Байер Реал Анчелотти Карло Алонсо Хаби
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