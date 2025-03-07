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  • Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии

Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии

Сегодня, 11:39
9

Исполнительный директор сборной Бразилии Родриго Каэтано рассказал о невключении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательный состав команды на игры отбора ЧМ-2026 в марте.

«Его отсутствие в списке из 23 имен сборной Бразилии не связано ни с чем, кроме технического выбора нашего тренера на эти даты», – сказал Каэтано.

  • 30-летний Дуглас Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на игры с Колумбией (дома) 20 марта и Аргентиной (в гостях) 25 марта.
  • Футболист, имеющий российское гражданство, также попал в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Замбией 25 марта.

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Источник: РИА «Новости»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Товарищеские матчи. Сборные Зенит Россия Бразилия Дуглас Сантос
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Комментарии (9)
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Спартачище
1741339062
Бамжи все обеспокоились Итак в ростере 1,5 паспортиста еще и главный паспортист мог заиграться на бразильской родине Посмешище
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АК 68
1741339429
Причина отсутствия - это то что он никогда в неё не попадал. А с какого перепуга он сейчас должен в ней играть?
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NewLife
1741347218
Белиберда. Что такое технический выбор ? Просто выбран другой игрок и нехера темнить.
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Semenycch
1741352441
Проще говоря, у тренера сборной Бразилии такой фантастический выбор, что феноменальный для России Дуглас Сантос в Бразилии довольно средний футболист.
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