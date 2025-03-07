Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии

Исполнительный директор сборной Бразилии Родриго Каэтано рассказал о невключении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательный состав команды на игры отбора ЧМ-2026 в марте.
«Его отсутствие в списке из 23 имен сборной Бразилии не связано ни с чем, кроме технического выбора нашего тренера на эти даты», – сказал Каэтано.
- 30-летний Дуглас Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на игры с Колумбией (дома) 20 марта и Аргентиной (в гостях) 25 марта.
- Футболист, имеющий российское гражданство, также попал в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Замбией 25 марта.
Источник: РИА «Новости»