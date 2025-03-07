Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии

Исполнительный директор сборной Бразилии Родриго Каэтано рассказал о невключении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательный состав команды на игры отбора ЧМ-2026 в марте.

«Его отсутствие в списке из 23 имен сборной Бразилии не связано ни с чем, кроме технического выбора нашего тренера на эти даты», – сказал Каэтано.