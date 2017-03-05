Лучшие ретроформы АПЛ. Что английские клубы носили в 90-е и 2000-е

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    Голосов: 7
    05.03.2017 14:00
    Мы восхищаемся современной АПЛ, но скучаем по старой. В том числе по ее футболкам – Sharp от «Манчестер Юнайтед», Carlsberg от «Ливерпуля» и другим. «Бомбардир» составляет ностальгическую подборку с великими формами прошлого.

    Очень веселая форма «Норвича» из сезона 1992/93. Напоминает пижаму вашего младшего брата.

    Золотые времена «Блэкберна»: чемпионский 1995-й год и McEwan's – эдинбургское пиво – на футболках.

    Приятный глазу комплект «Манчестер Сити» в 1995-97 годах. Спонсор Brother – это японская транснациональная корпорация по производству портативной техники (в основном печатной).

    Стив Макманаман в очень красивой форме «Ливерпуля» с культовым спонсором Carlsberg. Сезон 1996/97.

    Аляповатый выездной комплект «Челси» (1996/97) и Джанфранко Дзола.

    «Ньюкасл» и реклама полутемного эля на футболке (все тот же 1997-й). Настоящий олдскул.

    Выездная форма «Арсенала» в 1997-99 годах. Три загадочные буквы JVC – это японская компания по производству бытовой и видеотехники, бывшая спонсором лондонского клуба на протяжении 18 лет.

    Кто не помнит знаменитую форму «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1998/99? Она не просто очень хороша и красива, но еще и помогла манкунианцам завоевать требл.

    Без «Лидса» – никуда. Минималистичный комплект от Nike, который устрашал АПЛ в начале века. Strongbow на груди у Фердинанда – это марка сухого сидра.

    Сезон 2002/03 и совсем юный Уэйн Руни в футболке «Эвертона».

    Болельщики «Арсенала» прослезятся: Тьерри Анри, сезон без поражений и красная форма с белым логотипом спонсора O2.

    «Челси» и первый чемпионский сезон Моуринью. Как же круто это было!

    Добьем фанатов Анри и «Арсенала»: 2006 год, все тот же O2 и последний сезон на «Хайбери». Привычный красный заменили на бордовый, белый логотип – на золотой.

    Криштиану Роналду, семерка и AIG – American International Group. Сезон 2006/07.

    Памятная небесно-белая форма «Тоттенхэма» и выдающиеся люди в составе. Чего стоит одно лицо молодого Гарета Бэйла! Сезон 2007/08.

    По материалам Squawka.

    Состав «Саутгемптона», который мог покорить Европу, если бы не был распродан

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Squawka
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 5 марта 2017, 22:16

      раньше форм в обтяжку не было)

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > D'achkov 6 марта 2017, 00:45

      форма делается максимально свободно для тела,чтоб не было чувства скованности и дискомфорта,да и натирать ничего не будет!)

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 5 марта 2017, 18:10

      Посмотрел на их балахоны,вспомнил их поляны и аж прослезился.... Как их газоны в 90-е были похожи на наши... Теперешние...

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      Рейтинг: +42

      Дима97 5 марта 2017, 15:54

      веселые ребята на два размера больше футболки

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      Рейтинг: +673

      life85 > Дима97 5 марта 2017, 23:47

      а как они в них играли !!!

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