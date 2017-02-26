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    Состав «Саутгемптона», который мог порвать «Манчестер», если бы не был распродан


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    Голосов: 10
    26.02.2017 21:30
    «Саутгемптон» уступил «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги. Мы пофантазировали и прикинули, в каком составе могли бы сегодня сыграть «святые», если бы не продавали своих звезд.

    Фрэйзер Форстер

    Нынешний клуб: «Саутгемптон»

    Во сколько обошелся «святым»: 10 млн фунтов

    Единственный игрок в нашем составе, который по-прежнему защищает цвета «Саутгемптона». Форстер чередует феерические матчи с провальными, но все равно остается достаточно классным вратарем. В твиттере уже шутят: когда «Ливерпуль» наконец накопит в магазине «святых» бонусы и заберет Фрэйзера к себе бесплатно?

    Люк Шоу

    Нынешний клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Во сколько обошелся «святым»: 0 фунтов (воспитанник)

    За сколько был продан: 31 млн фунтов

    Один из самых ярких воспитанников школы «Саутгемптона» последних лет был продан в «Манчестер Юнайтед» в 2014-м году за очень большие деньги. В начале сезона 2015/16 Шоу получил тяжелейшую травму (перелом ноги) и, кажется, до сих пор полностью от нее не отправился. Впрочем, Жозе Моуринью не собирается продавать молодого англичанина и надеется, что тот еще проявит себя: «Единственное, что я могу посоветовать Шоу, у которого нет проблем с работоспособностью, – усердно трудиться».

    Деян Ловрен

    Нынешний клуб: «Ливерпуль»

    Во сколько обошелся «святым»: 8 млн фунтов

    За сколько был продан: 21 млн фунтов

    Ловрен отыграл в «Саутгемптоне» всего один сезон, но запомнился болельщикам надежной и полезной игрой в обороне. В «Ливерпуле» на первых порах хорвата только критиковали, но сейчас ситуация выправилась. Юрген Клопп полностью доверяет Деяну, а тот платит ему хоть и не безгрешным, но все-таки сносным футболом в защите. А «сносный» – это, как известно, комплимент для обороны красных, склонной к пожарам и промахам.

    Калум Чамберс

    Нынешний клуб: «Мидлсбро»/«Арсенал»

    Во сколько обошелся «святым»: 0 фунтов (воспитанник)

    За сколько был продан: 17 млн фунтов

    Воспитанник академии «святых», в возрасте 19 лет был замечен скаутами «Арсенала» и куплен боссами «канониров» за внушительную для янгстера сумму. В северном Лондоне у него откровенно не получилось, поэтому сейчас Чамберс набирается опыта в «Мидлсбро» у Айтора Каранки, который использует игрока как на позиции центрального, так и правого защитника. В «Арсенале» на Калума по-прежнему рассчитывают, надеясь, что он вернется из аренды сильным и возмужавшим футболистом.

    Натаниэл Клайн

    Нынешний клуб: «Ливерпуль»

    Во сколько обошелся «святым»: 2 млн фунтов

    За сколько был продан: 15 млн фунтов

    Еще один футболист, прошедший закалку Премьер-лигой в «Саутгемптоне» и отправившийся потом в «Ливерпуль». Клайн – один из самых надежных игроков в составе Юргена Клоппа. Когда болельщики красных предъявляют претензии своей обороне, мишенью для критики обычно становятся Клаван, Лукас или кто-нибудь из вратарей, но не Клайн. Меньшие камни летят разве что в огород Джеймса Милнера; Натаниэл же является практически полным отражением работоспособности капитана «Ливерпуля» на своем фланге.

    Виктор Ваньяма

    Нынешний клуб: «Тоттенхэм»

    Во сколько обошелся «святым»: 12 млн фунтов

    За сколько был продан: 12 млн фунтов

    Отличный опорник, отыгравший 3 сезона за «Саут» и уехавший на повышение в «Тоттенхэм». Руководство «шпор» не было расточительно, поэтому на трансфере Ваньямы в «Саутгемптоне» не заработали ни копейки – зато в течение трех лет имели в своем составе одного из лучших оборонительных полузащитников лиги.

    Морган Шнейдерлин

    Нынешний клуб: «Эвертон»

    Во сколько обошелся «святым»: 1 млн фунтов

    За сколько был продан: 29 млн фунтов

    Шнейдерлин-Ваньяма – это будет непроходимая связка в центре поля! Француз провел в «Саутгемптоне» долгие семь лет (2008-2015), а потом был продан в «Манчестер Юнайтед» без малого за 30 миллионов фунтов. Под руководством Луи ван Гаала у Моргана получалось далеко не все, а при Жозе Моуринью он и вовсе выпал из обоймы, оказавшись лишним, залежавшимся товаром. Впрочем, сейчас Шнейдерлин полон надежд реанимировать свою карьеру в «Эвертоне», где работает его старый знакомый по «Саутгемптону» Рональд Куман.

    Алекс Окслэд-Чэмберлен

    Нынешний клуб: «Арсенал»

    Во сколько обошелся «святым»: 0 фунтов (воспитанник)

    За сколько был продан: 11 млн фунтов

    Окслэд-Чэмберлен – одна из вечных надежд Арсена Венгера, которая никогда не оправдывается на все 100%. Алекса преследуют то травмы, то наличие сильнейших конкурентов (вроде Алексиса Санчеса), то неудачные промахи в роковых ситуациях – вспомните хотя бы недавний гол Томаса Мюллера в ворота Давида Оспины, который окончательно похоронил «Арсенал» в этой Лиге чемпионов. С другой стороны, отрицать талант и потенциал Чэмберлена нельзя – один его кубковый перфоманс в игре против родного клуба (закончившейся разгромом «святых» – 0:5) говорит о многом. В том числе о том, что Алекс способен стать выдающимся футболистом именно на позиции центрального полузащитника, куда мы его и определили в нашей схеме.

    Гарет Бэйл

    Нынешний клуб: «Реал»

    Во сколько обошелся «святым»: 0 фунтов (воспитанник)

    За сколько был продан: 12 млн фунтов

    Без комментариев. Один из лучших футболистов мира и визитная карточка академии «Саутгемптона». В 2007-м году 18-летний Бэйл покинул «Сент-Мэрис» и переехал на «Уайт Харт Лейн», чтобы покорить Премьер-лигу. Сейчас он выступает бок о бок с Криштиану и уже выиграл две Лиги чемпионов, забив в одном из финалов победный гол.

    Адам Лаллана

    Нынешний клуб: «Ливерпуль»

    Во сколько обошелся «святым»: 0 фунтов (воспитанник)

    За сколько был продан: 26 млн фунтов

    Как видим, «Ливерпуль» очень любит закупаться в Саутгемптоне – и делает это не зря. Лаллана переехал на «Энфилд» в июле 2014-го, и, если поначалу не проявлял всех своих лучших качеств, то при Юргене Клоппе раскрылся и засверкал. Сейчас Адам наравне с Коутиньо, Фирмино и Мане составляет грозную атаку «Ливерпуля», которая готова крушить соперников направо и налево. О том, как здорово Лаллана выступает в этом сезоне, мы писали еще в декабре.

    Садьо Мане

    Нынешний клуб: «Ливерпуль»

    Во сколько обошелся «святым»: 12 млн фунтов

    За сколько был продан: 35 млн фунтов

    Последний игрок в нашем списке и еще один лакомый кусочек, которым «Ливерпуль» поживился на ярмарке в Саутгемптоне. В этом сезоне Мане не просто жжет, а стреляет из подствольного гранатомета, как Тони Монтана. Многие даже связывают январский кризис, в который угодил «Ливерпуль», с отъездом Садьо на Кубок Африки. Спорить с этой теорией непросто, ведь, как только Мане вернулся, красные легко разобрались с «Тоттенхэмом» при непосредственном участии сенегальца, оформившего дубль. 11+5 – это статистика Мане в одном только чемпионате, доказывающая, что уплаченные за него 35 миллионов фунтов были разумной сделкой.

    Состав «Вест Хэма», который мог покорить Европу, если бы не был распродан

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Times, Global Look Press, Sky Sports, Read Southampton, IBTimes UK
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +132

      murakami777 2 марта 2017, 11:46

      а еще у святых воспитались: Ширар, Белами, Крауч и Уолкотт...как-то так

      1
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      Рейтинг: +26

      overlom 27 февраля 2017, 02:57

      Oh when the Saints, go marching in!

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 26 февраля 2017, 22:26

      хорошая школа у Саутгемптона.стольких звезд воспитали.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Джой > vasiok74 26 февраля 2017, 22:33

      Школа конечно замечательная,но им дают шанс проявить себя,а нашим нет и это болезнь. Только ЦСКА последнее время старался.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Джой 27 февраля 2017, 00:08

      Нашим тоже дают шанс за деньги

      0
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      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > de bruyne 27 февраля 2017, 00:19

      Даже если посмотреть. Вот статистика.
      Сборная России U-17 Чемпионы Европы по футболу 2013 года если я не ошибаюсь. Сейчас 2017. Тот состав что выступал там,где они сейчас?Вот где?А ведь им по 21-22 года должно быть. Поисковик мне не помог.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Джой 27 февраля 2017, 20:47

      большинство конечно пропало из той сборной, но ведь некоторые играют... Митрюшкин в Сьоне зажигает, тут и википедия не нужна... жемалетдинов -в рубин за баблом погнался, бывает что и на поле появляется, но на ягуар(авто) уже себе заработал... Макаров(восп. Локо) Бегает за Минск 2 сезон в аренде, играет стабильно и очень надежно набиарется опыт, второй Макаров, тот что из ЦСКА -за Тосно играет тоже стабильно и хорошо, Баринов в Локо через сезон Будет игроков основы 100%! на сборах себя очень круто зарекомендовал, Ходжаниязов - в Орхусе игрок основы... впрочем всех уже не упомнишь, кто играл тогда, но вот этих можно назвать сходу, если следить за новостями....

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Джой 27 февраля 2017, 20:51

      и это, кстати отличный результат что хоть 6-7 человек вылезли из этой сборной в отличии от сборной, которая побеждала на ЧЕ-2006(до17) ... оттуда только так сходу сапету вспомню и все... вот там точно все пропали(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      oreshko 26 февраля 2017, 19:18

      очень круто!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 26 февраля 2017, 18:42

      Ван Дейка вместо Чембэрса и тогда норм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 26 февраля 2017, 17:51

      Поменяйте Халку фотку на этом баннере в конце статей - какой-то он жирный на этой!) Хотя с такой зп можно уже не заморачиваться на фигуре))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 26 февраля 2017, 17:25

      Интересная статья!Много нового узнал)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      X0391H 26 февраля 2017, 15:18

      И Уолкотт еще на замене

      0
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      Рейтинг: +42

      Дима97 26 февраля 2017, 15:11

      ну в топ-10 стабильно держались бы

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 февраля 2017, 14:27

      Если бы святые не продавали лидеров, возможно, мы бы и не узнали о половине игроков из этого состава.

      11
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > marslond 26 февраля 2017, 16:11

      что верно,то верно!но полюбоваться можно)

      2
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