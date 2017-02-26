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Состав «Саутгемптона», который мог порвать «Манчестер», если бы не был распродан

Фрэйзер Форстер

Нынешний клуб: «Саутгемптон»

Во сколько обошелся «святым»: 10 млн фунтов

Единственный игрок в нашем составе, который по-прежнему защищает цвета «Саутгемптона». Форстер чередует феерические матчи с провальными, но все равно остается достаточно классным вратарем. В твиттере уже шутят: когда «Ливерпуль» наконец накопит в магазине «святых» бонусы и заберет Фрэйзера к себе бесплатно?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Люк Шоу

Нынешний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Во сколько обошелся «святым»: 0 фунтов (воспитанник)

За сколько был продан: 31 млн фунтов

Один из самых ярких воспитанников школы «Саутгемптона» последних лет был продан в «Манчестер Юнайтед» в 2014-м году за очень большие деньги. В начале сезона 2015/16 Шоу получил тяжелейшую травму (перелом ноги) и, кажется, до сих пор полностью от нее не отправился. Впрочем, Жозе Моуринью не собирается продавать молодого англичанина и надеется, что тот еще проявит себя: «Единственное, что я могу посоветовать Шоу, у которого нет проблем с работоспособностью, – усердно трудиться».

Деян Ловрен

Нынешний клуб: «Ливерпуль»

Во сколько обошелся «святым»: 8 млн фунтов

За сколько был продан: 21 млн фунтов

Ловрен отыграл в «Саутгемптоне» всего один сезон, но запомнился болельщикам надежной и полезной игрой в обороне. В «Ливерпуле» на первых порах хорвата только критиковали, но сейчас ситуация выправилась. Юрген Клопп полностью доверяет Деяну, а тот платит ему хоть и не безгрешным, но все-таки сносным футболом в защите. А «сносный» – это, как известно, комплимент для обороны красных, склонной к пожарам и промахам.

Калум Чамберс

Нынешний клуб: «Мидлсбро»/«Арсенал»

Во сколько обошелся «святым»: 0 фунтов (воспитанник)

За сколько был продан: 17 млн фунтов

Воспитанник академии «святых», в возрасте 19 лет был замечен скаутами «Арсенала» и куплен боссами «канониров» за внушительную для янгстера сумму. В северном Лондоне у него откровенно не получилось, поэтому сейчас Чамберс набирается опыта в «Мидлсбро» у Айтора Каранки, который использует игрока как на позиции центрального, так и правого защитника. В «Арсенале» на Калума по-прежнему рассчитывают, надеясь, что он вернется из аренды сильным и возмужавшим футболистом.

Натаниэл Клайн

Нынешний клуб: «Ливерпуль»

Во сколько обошелся «святым»: 2 млн фунтов

За сколько был продан: 15 млн фунтов

Еще один футболист, прошедший закалку Премьер-лигой в «Саутгемптоне» и отправившийся потом в «Ливерпуль». Клайн – один из самых надежных игроков в составе Юргена Клоппа. Когда болельщики красных предъявляют претензии своей обороне, мишенью для критики обычно становятся Клаван, Лукас или кто-нибудь из вратарей, но не Клайн. Меньшие камни летят разве что в огород Джеймса Милнера; Натаниэл же является практически полным отражением работоспособности капитана «Ливерпуля» на своем фланге.

Виктор Ваньяма

Нынешний клуб: «Тоттенхэм»

Во сколько обошелся «святым»: 12 млн фунтов

За сколько был продан: 12 млн фунтов

Отличный опорник, отыгравший 3 сезона за «Саут» и уехавший на повышение в «Тоттенхэм». Руководство «шпор» не было расточительно, поэтому на трансфере Ваньямы в «Саутгемптоне» не заработали ни копейки – зато в течение трех лет имели в своем составе одного из лучших оборонительных полузащитников лиги.

Морган Шнейдерлин

Нынешний клуб: «Эвертон»

Во сколько обошелся «святым»: 1 млн фунтов

За сколько был продан: 29 млн фунтов

Шнейдерлин-Ваньяма – это будет непроходимая связка в центре поля! Француз провел в «Саутгемптоне» долгие семь лет (2008-2015), а потом был продан в «Манчестер Юнайтед» без малого за 30 миллионов фунтов. Под руководством Луи ван Гаала у Моргана получалось далеко не все, а при Жозе Моуринью он и вовсе выпал из обоймы, оказавшись лишним, залежавшимся товаром. Впрочем, сейчас Шнейдерлин полон надежд реанимировать свою карьеру в «Эвертоне», где работает его старый знакомый по «Саутгемптону» Рональд Куман.

Алекс Окслэд-Чэмберлен

Нынешний клуб: «Арсенал»

Во сколько обошелся «святым»: 0 фунтов (воспитанник)

За сколько был продан: 11 млн фунтов

Окслэд-Чэмберлен – одна из вечных надежд Арсена Венгера, которая никогда не оправдывается на все 100%. Алекса преследуют то травмы, то наличие сильнейших конкурентов (вроде Алексиса Санчеса), то неудачные промахи в роковых ситуациях – вспомните хотя бы недавний гол Томаса Мюллера в ворота Давида Оспины, который окончательно похоронил «Арсенал» в этой Лиге чемпионов. С другой стороны, отрицать талант и потенциал Чэмберлена нельзя – один его кубковый перфоманс в игре против родного клуба (закончившейся разгромом «святых» – 0:5) говорит о многом. В том числе о том, что Алекс способен стать выдающимся футболистом именно на позиции центрального полузащитника, куда мы его и определили в нашей схеме.

Гарет Бэйл

Нынешний клуб: «Реал»

Во сколько обошелся «святым»: 0 фунтов (воспитанник)

За сколько был продан: 12 млн фунтов

Без комментариев. Один из лучших футболистов мира и визитная карточка академии «Саутгемптона». В 2007-м году 18-летний Бэйл покинул «Сент-Мэрис» и переехал на «Уайт Харт Лейн», чтобы покорить Премьер-лигу. Сейчас он выступает бок о бок с Криштиану и уже выиграл две Лиги чемпионов, забив в одном из финалов победный гол.

Адам Лаллана

Нынешний клуб: «Ливерпуль»

Во сколько обошелся «святым»: 0 фунтов (воспитанник)

За сколько был продан: 26 млн фунтов

Как видим, «Ливерпуль» очень любит закупаться в Саутгемптоне – и делает это не зря. Лаллана переехал на «Энфилд» в июле 2014-го, и, если поначалу не проявлял всех своих лучших качеств, то при Юргене Клоппе раскрылся и засверкал. Сейчас Адам наравне с Коутиньо, Фирмино и Мане составляет грозную атаку «Ливерпуля», которая готова крушить соперников направо и налево. О том, как здорово Лаллана выступает в этом сезоне, мы писали еще в декабре.

Садьо Мане

Нынешний клуб: «Ливерпуль»

Во сколько обошелся «святым»: 12 млн фунтов

За сколько был продан: 35 млн фунтов

Последний игрок в нашем списке и еще один лакомый кусочек, которым «Ливерпуль» поживился на ярмарке в Саутгемптоне. В этом сезоне Мане не просто жжет, а стреляет из подствольного гранатомета, как Тони Монтана. Многие даже связывают январский кризис, в который угодил «Ливерпуль», с отъездом Садьо на Кубок Африки. Спорить с этой теорией непросто, ведь, как только Мане вернулся, красные легко разобрались с «Тоттенхэмом» при непосредственном участии сенегальца, оформившего дубль. 11+5 – это статистика Мане в одном только чемпионате, доказывающая, что уплаченные за него 35 миллионов фунтов были разумной сделкой.

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Англия. Премьер-лига Англия. Кубок Лиги Англия
Комментарии (17)
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Des79
1488107393
Вот это составчик!!!!
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marslond
1488108452
Если бы святые не продавали лидеров, возможно, мы бы и не узнали о половине игроков из этого состава.
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X0391H
1488111492
И Уолкотт еще на замене
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Джой
1488119115
Интересная статья!Много нового узнал)
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Aldo.CSKA
1488120668
Поменяйте Халку фотку на этом баннере в конце статей - какой-то он жирный на этой!) Хотя с такой зп можно уже не заморачиваться на фигуре))
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forward33
1488123727
Ван Дейка вместо Чембэрса и тогда норм.
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oreshko
1488125924
очень круто!
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vasiok74
1488137185
хорошая школа у Саутгемптона.стольких звезд воспитали.
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overlom
1488153476
Oh when the Saints, go marching in!
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murakami777
1488444412
а еще у святых воспитались: Ширар, Белами, Крауч и Уолкотт...как-то так
Ответить
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