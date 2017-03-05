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  • Лучшие ретроформы АПЛ. Что английские клубы носили в 90-е и 2000-е

Лучшие ретроформы АПЛ. Что английские клубы носили в 90-е и 2000-е

Очень веселая форма «Норвича» из сезона 1992/93. Напоминает пижаму вашего младшего брата.

Золотые времена «Блэкберна»: чемпионский 1995-й год и McEwan's – эдинбургское пиво – на футболках.

Приятный глазу комплект «Манчестер Сити» в 1995-97 годах. Спонсор Brother – это японская транснациональная корпорация по производству портативной техники (в основном печатной).

Стив Макманаман в очень красивой форме «Ливерпуля» с культовым спонсором Carlsberg. Сезон 1996/97.

Аляповатый выездной комплект «Челси» (1996/97) и Джанфранко Дзола.

«Ньюкасл» и реклама полутемного эля на футболке (все тот же 1997-й). Настоящий олдскул.

Выездная форма «Арсенала» в 1997-99 годах. Три загадочные буквы JVC – это японская компания по производству бытовой и видеотехники, бывшая спонсором лондонского клуба на протяжении 18 лет.

Кто не помнит знаменитую форму «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1998/99? Она не просто очень хороша и красива, но еще и помогла манкунианцам завоевать требл.

Без «Лидса» – никуда. Минималистичный комплект от Nike, который устрашал АПЛ в начале века. Strongbow на груди у Фердинанда – это марка сухого сидра.

Сезон 2002/03 и совсем юный Уэйн Руни в футболке «Эвертона».

Болельщики «Арсенала» прослезятся: Тьерри Анри, сезон без поражений и красная форма с белым логотипом спонсора O2.

«Челси» и первый чемпионский сезон Моуринью. Как же круто это было!

Добьем фанатов Анри и «Арсенала»: 2006 год, все тот же O2 и последний сезон на «Хайбери». Привычный красный заменили на бордовый, белый логотип – на золотой.

Криштиану Роналду, семерка и AIG – American International Group. Сезон 2006/07.

Памятная небесно-белая форма «Тоттенхэма» и выдающиеся люди в составе. Чего стоит одно лицо молодого Гарета Бэйла! Сезон 2007/08.

По материалам Squawka.

Состав «Саутгемптона», который мог покорить Европу, если бы не был распродан

Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Арсенал Челси Тоттенхэм Лидс Норвич Сити Эвертон Ньюкасл Блэкберн
Комментарии (5)
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Дима97
1488718479
веселые ребята на два размера больше футболки
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Sedoi_Goblin
1488726633
Посмотрел на их балахоны,вспомнил их поляны и аж прослезился.... Как их газоны в 90-е были похожи на наши... Теперешние...
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D'achkov
1488741401
раньше форм в обтяжку не было)
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