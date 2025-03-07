Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Семин дал тренерский совет Мостовому и Аршавину

Сегодня, 12:25
4

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин сказал, чего не нужно ждать начинающим тренерам 56-летнему Александру Мостовому и 43-летнему Андрею Аршавину.

– На днях Александр Мостовой и Андрей Аршавин получили тренерские лицензии. Что думаете об их перспективах в качестве тренеров?

– Самое главное в этой ситуации – чтобы они нашли работу. Но это ребята, которые достаточно долго и хорошо играли в футбол. Они должны работать в той или иной команде. Другое дело – будет ли место для работы. Это первостепенный вопрос для людей, получающих дипломы.

Люди учатся, получают лицензии, а работы нет. У этих ребят богатый опыт, они играли под руководством известных тренеров, у них многое осталось в голове. Они сами – большие футболисты, у них есть идеи. Они могут многое внести в развитие той или иной команды.

Если говорить в целом, то тренером, конечно, не каждый может быть. Но востребованы в футболе ребята, конечно же, быть должны. И шансы в тренерской работе нужно давать. Хотя бесконечно их тоже никто предоставлять не будет.

Когда‑то мы тоже так же начинали. Где начинал Газзаев? В Первой лиге в «Спартаке» (Орджоникидзе). Где Семин начинал? В Первой лиге в «Памире» (Душанбе). Где начинал Романцев? В «Красной Пресне».

А дальше вместе с опытом пошли и более серьезные предложения. Так что ребятам в тренерской профессии сейчас не стоит дожидаться предложений от топ‑команд, надо просто идти работать.

  • Во вторник экс-нападающий сборной России, заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».
  • Экс-хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой также рассказал, что получил тренерскую лицензию. Он проходил обучение по специальной программе «А‑УЕФА+ В‑УЕФА» в академии РФС с конца августа 2023 года. Позднее Мостовой заявил, что будет рассматривать только предложения от команд РПЛ.

Еще по теме:
Мостовой – о рекорде Дзюбы: «У меня забитых мячей «Реалу или «Барсе» больше, чем у кого-то волос на голове» 2
В «Пари НН» назвали условие для вхождения Мостового в тренерский штаб 7
Мостовой – о Карпине: «Теперь может сидеть на Бали, курить сигару и по скайпу общаться» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий Мостовой Александр Аршавин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gwynbleidd
1741340539
Всё правильно Юрий Палыч сказал, но Мостовой умнее всех, он ждёт приглашение исключительно из Спартака...
Ответить
7:1
1741346116
аршавин не пойдёт в тренеры. сидит, ждёт, когда медведев уйдёт на пенсию - и на его место.
Ответить
zigbert
1741362551
Начали бы работать в первой лиге по предложению Семина но эти новоиспечённые тренеры вряд ли пойдут на это. Им подавай команды более статусные.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
РПЛ. «Краснодар» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) и стал единоличным лидером
20:00
4
Реакция Карпина на скандальные слова Кокорина про РПЛ
19:30
1
Карасева сняли с матча «Крылья Советов» – «Акрон»
19:07
2
Стало известно, когда Вильягра может дебютировать за ЦСКА
18:35
В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку
18:26
«Челси» установил рекорд по тратам на состав
18:06
8
В Италии раскрыли следующий клуб Осимхена
17:48
1
В РФС вынесли решение по регистрации Вильягры в качестве игрока ЦСКА
17:38
5
В «Пари НН» назвали условие для вхождения Мостового в тренерский штаб
17:29
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
20:00
Агент Головина прокомментировал отсутствие полузащитника «Монако» в расширенном составе сборной России
19:45
Малафеев дал расклад по чемпионской гонке в РПЛ
19:19
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Ахмат»: 7 марта
19:11
Мостовой – о рекорде Дзюбы: «У меня забитых мячей «Реалу или «Барсе» больше, чем у кого-то волос на голове»
18:50
2
Тренер сборной России оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ
18:18
В РФС вынесли решение по регистрации Вильягры в качестве игрока ЦСКА
17:38
5
В «Пари НН» назвали условие для вхождения Мостового в тренерский штаб
17:29
7
Тренер сборной России объяснил симуляции Соболева в игре с ЦСКА
17:00
4
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Краснодар»: 7 марта
16:54
2
Мостовой – о Карпине: «Теперь может сидеть на Бали, курить сигару и по скайпу общаться»
16:32
7
Жирков – о новичке сборной России: «Какой смысл его вызывать?»
16:00
Новичок ЦСКА Вильягра назвал свое сильнейшее игровое качество
15:41
4
Клуб РПЛ готов пригласить Мостового в тренерский штаб: «Вообще никаких проблем»
15:15
6
Вильягра прокомментировал переход в ЦСКА
14:48
1
Игрок ЦСКА Кисляк раскрыл, сколько денег тратит за месяц
14:28
Мостовой ответил, похоронил ли Соболев свою карьеру
13:52
2
Экс-игрок «Барсы» Пьянич отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ
13:19
2
Реакция Семина на вызов Дугласа Сантоса в сборную России
13:08
1
Кисляк назвал одного из игроков ЦСКА «русским Вирцем»
12:58
1
Давыдов рассказал, куда дел золотую медаль за чемпионство со «Спартаком»
12:49
5
Мостовой отреагировал на переход Вильягры в ЦСКА
12:37
4
ФотоХавбек «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
12:30
3
Семин дал тренерский совет Мостовому и Аршавину
12:25
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 марта 2025
12:16
Где смотреть матч ЦСКА – «Химки»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 марта 2025
12:13
Мор сказал, когда Батракову нужно уезжать в Европу
12:01
2
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 марта 2025
12:00
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 