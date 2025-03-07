Семин дал тренерский совет Мостовому и Аршавину

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин сказал, чего не нужно ждать начинающим тренерам 56-летнему Александру Мостовому и 43-летнему Андрею Аршавину.
– На днях Александр Мостовой и Андрей Аршавин получили тренерские лицензии. Что думаете об их перспективах в качестве тренеров?
– Самое главное в этой ситуации – чтобы они нашли работу. Но это ребята, которые достаточно долго и хорошо играли в футбол. Они должны работать в той или иной команде. Другое дело – будет ли место для работы. Это первостепенный вопрос для людей, получающих дипломы.
Люди учатся, получают лицензии, а работы нет. У этих ребят богатый опыт, они играли под руководством известных тренеров, у них многое осталось в голове. Они сами – большие футболисты, у них есть идеи. Они могут многое внести в развитие той или иной команды.
Если говорить в целом, то тренером, конечно, не каждый может быть. Но востребованы в футболе ребята, конечно же, быть должны. И шансы в тренерской работе нужно давать. Хотя бесконечно их тоже никто предоставлять не будет.
Когда‑то мы тоже так же начинали. Где начинал Газзаев? В Первой лиге в «Спартаке» (Орджоникидзе). Где Семин начинал? В Первой лиге в «Памире» (Душанбе). Где начинал Романцев? В «Красной Пресне».
А дальше вместе с опытом пошли и более серьезные предложения. Так что ребятам в тренерской профессии сейчас не стоит дожидаться предложений от топ‑команд, надо просто идти работать.
- Во вторник экс-нападающий сборной России, заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».
- Экс-хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой также рассказал, что получил тренерскую лицензию. Он проходил обучение по специальной программе «А‑УЕФА+ В‑УЕФА» в академии РФС с конца августа 2023 года. Позднее Мостовой заявил, что будет рассматривать только предложения от команд РПЛ.