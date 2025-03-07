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«Зенит» поздравил Соболева с 28-летием

Сегодня, 11:49
10

«Зенит» в честь дня рождения своего нападающего Александра Соболева пожелал ему успехов на футбольном поле и побед вместе с командой.

«Александру Соболеву – 28! 🥳 7 марта нападающий сине-бело-голубых отмечает день рождения.

Уважаемый Александр! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником и желаем крепкого здоровья, успехов на футбольном поле и побед вместе с сине-бело-голубыми! С днем рождения!» – говорится в сообщении.

  • Соболев провел в этом сезоне за «Зенит» 17 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Петербуржцы приобрели игрока у «Спартака» 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
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Комментарии (10)
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фляга свестит
1741338833
Не удивился если бы на фото он упал...
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andr45
1741341215
Ай да «Zenitе»! И с предстоящим праздником поздравили и с Днем рождения)
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Тинез Розоп
1741342318
Куда билет в аквапарк отправить?…
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Skull_Boy
1741345555
Значит будет тортик коричневый дельфин
Ответить
Mirak92
1741347956
Какая отвратительная рожа.....
Ответить
Semenycch
1741350741
Вообще в женский день или около того обычно рождаются талантливые, но морально слабые мужчины...
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1741351740
Человека с днем рождения поздравили а рылы и тут со своим смрадом отметились)
Ответить
...короче
1741352372
...и подарили ласты, трубку, маску...
Ответить
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