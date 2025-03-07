«Зенит» поздравил Соболева с 28-летием

«Зенит» в честь дня рождения своего нападающего Александра Соболева пожелал ему успехов на футбольном поле и побед вместе с командой.

«Александру Соболеву – 28! 🥳 7 марта нападающий сине-бело-голубых отмечает день рождения.

Уважаемый Александр! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником и желаем крепкого здоровья, успехов на футбольном поле и побед вместе с сине-бело-голубыми! С днем рождения!» – говорится в сообщении.