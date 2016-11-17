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  • Тайсон, Сабалета, Калу и еще 7 топовых и дешевых легионеров для клубов РФПЛ

Тайсон, Сабалета, Калу и еще 7 топовых и дешевых легионеров для клубов РФПЛ

Саломон Калу

Клуб: «Герта»

Стоимость: €5 млн

Позиция: форвард, атакующий полузащитник

Кому пригодится: «Локомотиву», ЦСКА, «Краснодару»

«Герта» прет в еврокубки, и она была бы командой-сенсацией в Бундеслиге, если бы не «РБ Лейпциг». А геройствовала в начале сезона без Саломона Калу, который восстанавливался от травмы. Когда ивуариец вернулся в состав, уже в третьем матче бабахнул по Менхенгладбаху хет-триком. Тренер «Герты» Пол Дардаи кайфует от набора форвардов: Ибишевич, Калу, Эссвайн, Аллаги, Шибер. Калу же может сыграть еще и оттянутого форварда или слева.

«Ведад и Саломон уже немолоды, но их инстинкт форварда никуда не потерялся. Они оба играют огромную роль в добывании очков. Но, в конечном итоге, это вопрос денег», – взвешивает тренер. Контракты обоих заканчиваются, и 32-летний босниец пока опережает 31-летнего ивуарийца. На счету Ибишевича в этом сезоне девять очков (6+3) в девяти матчах Бундеслиги.

Сандро

Клуб: «КПР»

Стоимость: €5 млн

Позиция: опорный полузащитник

Кому пригодится: «Спартаку», «Рубину»

Интересный опорник приехал в «Тоттенхэм» в 21 год и довольно быстро освоился в Премьер-лиге. Болельщики прозвали крупного парня «Зверем», и он оправдал характеристику, сожрав «Милан» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2010/11. Сандро был очень хорош, пока не споткнулся о травму колена. Позже в «Тоттенхэме» появились более креативный Паулиньо и Мусса Дембеле, в будущем просто лучший игрок команды.

Сандро поссорился с тогда главным тренером «шпор» Тимом Шервудом, несколько раз мог перейти в «Наполи». Потом чуть было не ушел в «Зенит», но оказался в «КПР». «Тоттенхэм» отклонил предложение от «Зенита» – на 4 или 5 миллионов фунтов больше нашего», – удивлялся Харри Реднапп. Лондонцы вручили игроку хорошую зарплату и перспективы. Вскоре обещания отправились на три буквы. «КПР» рухнул в Чемпионшип, откуда Сандро постарался сбежать в «Вест Бромвич».

Летом бразилец мог перейти в «Рубин», но рвался в «Спортинг». Там он не прошел медобследование, и теперь коротает время в запасе «рейнджеров». В этом сезоне 27-летний хавбек сыграл два матча в Кубке лиги, причем забил трижды. «КПР» так хочет сбросить его зарплату, что отдаст по громадной скидке. Если все сложится, РФПЛ получит одного из самых колоритных легионеров, который еще и поет на уровне Эктора Бракамонте.

Сеад Колашинац

Клуб: «Шальке»

Стоимость: €7 млн

Позиция: защитник, опорный полузащитник

Кому пригодится: «Зениту»

Сеаду Колашинацу всего 23 года, но стабильно играет он уже с 19 лет. Все это время рядом с его фамилией приписывают топ-клубы, которые готовы выкупить его у «Шальке». Сейчас, кажется, лучший момент для сделки. Гельзенкирхен предлагает игроку новый контракт до 2021 года, но Сеад пока против. Агент игрока Гордон Стипич еще прошлой зимой намекал «Шальке», что его клиентом интересуются «Рома» и чуть ли не весь состав английского чемпионата. Сейчас на него точно заглядываются «Челси» и «Ливерпуль». Особенно сложно будет бороться с последним.

Если и козырять партнерскими отношениями с «Шальке», то именно сейчас. «Зенит» ищет защитника, и Колашинац стал бы одним из лучших вложений. Фактурный босниец может сыграть в центре обороны, а может закрыть весь фланг. В нынешней схеме «Шальке» с тремя центральными защитниками он пашет слева. В критической ситуации им можно укрепить центр поля.

Лукас Лейва

Клуб: «Ливерпуль»

Стоимость: €10 млн

Позиция: центральный полузащитники

Кому пригодится: «Зениту»

Чемоданы в квартире Акселя Витселя собраны с лета. Бельгиец с упорством Добби ждет, когда большие дядьки из «Зенита» и «Ювентуса» хоть о чем-нибудь договорятся. «Зенит» тогда останется с Маурисио и Юсуповым в пару к Хави Гарсии.

Лукас Лейва не вписывается в шаблон Юргена Клоппа, поскольку не обладает достаточной креативностью. Лейва хоть и бразилец, но у него на лице написано: сначала уничтожь чужую атаку, если не получилось – уничтожь соперника. Работоспособность Лейвы разгрузит Гарсию для большей работы над созиданием.

Шейк Тиоте

Клуб: «Ньюкасл»

Стоимость: €5 млн

Позиция: опорный полузащитник

Кому пригодится: «Локомотиву», «Анжи»

Парень с убийственной правой, которым когда-то интересовались «Ман Сити», «Арсенал» и «Локомотив». Ольга Смородская почти купила Шейка Тиоте в расцвете сил. Отказаться от нескольких предложений «железнодорожников», возможно, главная ошибка ивуарийца. Заманить его в Россию можно было только деньгами, но «Локомотив» не был готов переплачивать еще и за этого легионера. «За топ-игроков нужно платить серьезные деньги, но на данный момент ничего подобного не наблюдается», – уверял Алан Пардью. Требуемые 15-20 млн евро так никто и не нашел.

Тиоте уже даже не помещается на лавку «Ньюкасла» в Чемпионшипе. Его характер всем надоел, нарушения режима и отношение к тренировкам не устраивают Рафу Бенитеса. Вместо английских грандов Тиоте теперь интересен испанским аутсайдерам, «Аль-Джазире» и китайцам. Летом его хотел подписать «Анжи», и теперь Шейк вряд ли будет привередничать. Одного шального парня, Габи Обертана, в Махачкале уже перевоспитывают.

Пабло Сабалета

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость: €10 млн

Позиция: правый защитник, опорный полузащитник

Кому пригодится: «Краснодару»

Пару лет назад в Краснодаре пугали маленьких болельщиков «Кубани», мол, вот построит Сергей Галицкий стадион, да как начнет закупать в свою команду игроков по восьмизначным ценам. Из-за надзора УЕФА со звездными легионерами в команде пока туго. В «Манчестер Сити» есть сразу несколько ребят, полезных с игровой и имиджевой точек зрения.

Фернандиньо и Навас дорогие, Яя Туре – слишком сложный персонаж. Зато Пабло Сабалета подходит «Краснодару» ментально. «Вы считаете, что с нашим составом мы должны выиграть что-то серьезное. Я согласен, но также считаю, что пока нам лучше помалкивать и просто делать свое дело», – рубанул аргентинец летом 2010 года. «Сити» еще ничего не выиграл, зато набрал солидные мускулы. Сабалета понимал, что рухнуть с денежной кучи очень легко. Затем номинально резервный защитник вытолкнул в запас Майку Ричардса и Майкона и заслужил звание вице-капитана. Пабло вообще ничего не доставалось просто так, все мозоли и медали трудовые.

Гвардиола хочет его сохранить, но «Краснодару» Сабалета нужен куда больше, чем «Сити». Здесь 31-летний защитник стал бы еще одной вехой в развитии.

Эрик Максим Чупо-Мотинг

Клуб: «Шальке»

Стоимость: €8 млн

Позиция: нападающий

Кому пригодится: ЦСКА

Камерунец родился в Гамбурге и за пределы Германии пока не выезжал. Однако ЭМЧП уже 27 лет, а ни в одном клубе он не был безальтернативно лучшим нападающим. Для «Гамбурга» он был слишком молод, в «Майнце» его использовали как суперзапасного. Ситуация выровнялась в «Шальке», но это пока травмированы Эмболо и Хунтелаар.

«Спартак» присмотрел его прошлой осенью, хотя сейчас Чупо-Мотинг будет полезнее в ЦСКА. Камерунец гораздо расторопнее Ласины Траоре и может сыграть на нескольких позициях. При росте в 191 см ЭМЧП толково обращается с мячом, а иногда вообще заигрывается в дриблинг. Яркие краски в действительность Премьер-лиги.

Харис Сеферович

Клуб: «Айнтрахт»

Стоимость: €4,5 млн

Позиция: нападающий

Кому пригодится: «Локомотиву», «Ростову»

Даже странно, что при своей результативности Харис Сеферович еще не играет в РФПЛ. Его рано выудили из «Грассхоппера», заметив на юношеском ЧМ-2009, который он выиграл в составе сборной Швейцарии. Выбились в топы из той команды только Гранит Джака и Рикардо Родригес. Сеферович же к 24 годам поиграл в семи клубах. Ребус простой: нигде он не забивал больше 10 голов за сезон. Харис ценен в подыгрыше, умеет открыться и разбежаться, но при голевой ситуации полезнее даже престарелый Алекс Майер. Соперники в чемпионате России для Сеферовича, возможно, будут более удобными. И уж точно он будет полезнее Эзекиэля Хенти.

Лусиано Нарсинг

Клуб: «ПСВ»

Стоимость: €5 млн

Позиция: правый полузащитник

Кому пригодится: «Спартаку», «Тереку»

Продукт знаменитого конвейера «Херенвена». Лусиано Нарсинг в 2012 году удрал в «ПСВ» перед окончанием контракта, оставив родной клуб с минимальной компенсацией. Получилось так себе: в команде оказалось слишком много крутых ребят с тем же набором умений. Сейчас Нарсинг проигрывает конкуренцию малышу Стивену Бергвийну и готов уйти. О том, как круто играть в чемпионате России, ему может рассказать Квинси Промес.

Тайсон

Клуб: «Шахтер»

Стоимость: €13 млн

Позиция: атакующий полузащитник

Кому пригодится: «Зенит»

Один из любимчиков Мирчи Луческу находится в шорт-листе тренера. Бразилец лестно отзывается об Украине, говорит, что скучает по Донецку, но продлевать контракт не хочет. Солидная зарплата в 2,2 млн евро уже не помогает. Тайсону 28 лет, он только попал в сборную Бразилии и хочет успеха.

Почему Тайсон не оказался в «Зените» летом, объясняет Нобель Арустамян: «Мак и Жулиано — креатуры Мирчи Луческу. Тем не менее, изначально список Луческу включал в себя других футболистов: Ярослава Ракицкого и Тайсона. По определенным причинам «Зенит» даже не вступал в переговоры с «Шахтером», и внимание было переключено на других футболистов». Если политический барьер удалось преодолеть, то Тайсон точно окажется в России.

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Комментарии (9)
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AloneStalker
1479375702
Легионеры - конечно хорошо, но что мешает своих воспитать и наиграть...
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Kulimen
1479376504
Ключевое здесь топовых и дешевых...для кого интересно? Если только для Зенита.
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Garrincha58
1479377723
к сожалению своих то лучше нет вот и приходится собирать всякий шлак а потом платить им зарплаты
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ufos73
1479388419
Максим Чупо-Мотинг Этому можно даже гражданство наше деть )))
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FC CSKA moscow
1479450734
Таак смотрим ценник: - дешевле 10 млн - пусть идет в ЦСКА, локо или Краснодар - 10 и выше - только в Зенит
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D'achkov
1479498640
Сандро)
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spaike
1479510388
Я бы добавил Летом заканчиваются контракты: Сертик Грегори (Бордо, 4 млн.евро) Неманья Максимович (Астана, 2 млн.евро) Ришайро Живкович (Утрехт, 2 млн.евро) Андреас Перейра (Гранада, 3 млн.евро) Флориан Гриллич (Вердер, 4 млн.евро) Молодой и перспективный: Александр Исак (АИК, 400 тыс.евро)
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