Мостовой отреагировал на переход Вильягры в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал хорошим приобретением для ЦСКА переход из «Ривер Плейт» аргентинского полузащитника Родриго Вильягры.
– Сейчас трудно оценивать, потому что мы его не знаем. ЦСКА однозначно нужны футболисты, чтобы усилиться. Значит, это хорошее приобретение для них.
– Есть ли у ЦСКА с Вильягрой шанс попасть в тройку чемпионата?
– Гадание на кофейной гуще. Судя по тому, как команды теряют очки, шансы математически есть. Другое дело – их нужно реализовывать. А как это сделать? Нужно выигрывать, набирать очки. К сожалению, мы не можем сказать, что все команды будут выигрывать постоянно. Все же хотят выигрывать. Поэтому так, пока трудно.
- 24-летний Вильягра провел в прошлом году 35 матчей за «Ривер Плейт», отдал 1 голевую передачу.
- Клуб РПЛ смог заявить новичка, поскольку он формально расторг контракт с «Ривер Плейт» и находился в статусе свободного агента.
- Соглашение ЦСКА с аргентинцем рассчитано до конца 2028 года с опцией продления еще на год.
- Сумма его трансфера в московский клуб, по данным Transfermarkt, составила 3,7 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»