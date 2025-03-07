Мостовой отреагировал на переход Вильягры в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал хорошим приобретением для ЦСКА переход из «Ривер Плейт» аргентинского полузащитника Родриго Вильягры.

– Сейчас трудно оценивать, потому что мы его не знаем. ЦСКА однозначно нужны футболисты, чтобы усилиться. Значит, это хорошее приобретение для них.

– Есть ли у ЦСКА с Вильягрой шанс попасть в тройку чемпионата?

– Гадание на кофейной гуще. Судя по тому, как команды теряют очки, шансы математически есть. Другое дело – их нужно реализовывать. А как это сделать? Нужно выигрывать, набирать очки. К сожалению, мы не можем сказать, что все команды будут выигрывать постоянно. Все же хотят выигрывать. Поэтому так, пока трудно.