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  • Давыдов рассказал, куда дел золотую медаль за чемпионство со «Спартаком»

Давыдов рассказал, куда дел золотую медаль за чемпионство со «Спартаком»

Сегодня, 12:49
5

Экс-нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал об эмоциях после победы в чемпионате России-2016/17.

– В чемпионском сезоне «Спартака» все засунули свое «я» в жопу, умирали друг за друга. Когда были какие-то мероприятия, приходили все. С семьями, детьми, даже с беременными женами. Ни разу не слышал: «У меня не получится».

Там роль каждого была важна. Забивает команда, вся скамейка бежит – как будто это ты забил. Я четвертым нападающим был, но умирал на тренировках.

В одном голе поучаствовал – когда Глушак забил «Амкару». Сначала Саша Зуев поборолся, потом я – и мяч отскакивает к Глушакову. Уникальный год на самом деле – только недавно начал это понимать. Раньше не придавал значения – ну сколько у меня матчей в том сезоне? Пять?

– В РПЛ четыре.

– Вот и я думал: «Что такого?» Но весь год был с командой, выкладывался на тренировках, чтобы все – и я, и ребята – становились лучше.

Сколько русских парней в тот год стали чемпионами? 15-18 – и я в их числе. Тоже ведь событие. С нынешним «Зенитом» «Спартак» вряд ли каждый год будет выигрывать чемпионство.

Когда друзья приходят в музей «Спартака», вводят «Давыдов», и там один мой гол есть – «Динамо». Все равно это какая-то история, приятно.

– Какое у тебя самое яркое воспоминание о «Спартаке»?

– Чемпионский сезон – понятно. Еще – «Спартак-2». Мы там как семья были, вместе поднялись с академии, дубля. Нас реально было не сломать – только талалаевским футболом. ### [перебить], перебегать.

Я знал, что Сава [Константин Савичев] уберет под себя, а у ему в ответ – шведкой в «усы». Крота [Вячеслава Кротова] чувствовал как себя, Сашку Козлова, Вовчика Обухова. Знал, что они будут делать – и куда мне бежать.

А они понимали меня. Что если получу мяч лицом к сопернику, его отволтужу. Хоть одного, хоть двух.

– Где твоя золотая медаль за чемпионство-2017?

У мамы где-то лежит.

– Не хранишь как-то специально?

– Ну это просто металл. Для меня важнее, что приобщился к этой истории, был там.

  • Сейчас 29-летний Давыдов тренируется с одной из команд Медиалиги.
  • В последний раз он играл на профессиональном уровне осенью 2022 года во Второй лиге за «Химки-М».

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Спартак Давыдов Денис
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Комментарии (5)
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мАсквобадгуно
1741341490
Какое самое яркое воспоминание о Спартаке? Как мы свое "Я", засовывали себе в жопу!
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Тинез Розоп
1741341698
Князю в баню пора. Воняет, давно не мылся… (это про ниже отписавшегося если чё)
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1741351605
Любят в Спартаке якать и музей с игрушками купленными вспоминают
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алдан2014
1741356308
Как то по делу,без бахвальства,молодец
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