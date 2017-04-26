Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Директор «Ньюкасла» арестован по подозрению в налоговых махинациях. Что случилось?


    5
    Голосов: 1
    26.04.2017 18:30
    Сегодня утром в Англии были обысканы офисы «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Клубы подозреваются в налоговом мошенничестве; управляющий директор «сорок» уже арестован. Разбираемся в ситуации.

    Краткое содержание

    Сегодня поступили сообщения, что офисы «Ньюкасл Юнайтед» (Чемпионшип) и «Вест Хэм Юнайтед» (Премьер-лига) были обысканы в рамках широкомасштабного расследования HM Revenue and Customs (Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам). Клубы подозреваются в мошенничестве, связанном с налогообложением и страховкой. Проще – в уклонении от уплаты того, что причитается государству.

    Кто уже арестован?

    Управляющий директор «Ньюкасла» Ли Чарнли. В заявлении налогово-таможенной службы Великобритании говорится: «HMRC арестовало несколько человек, работающих в профессиональном футболе, по подозрению в мошенничестве с подоходным налогом и национальным страхованием».

    Чарнли – справа от президента «Ньюкасла» Майка Эшли (по центру в белой рубашке).

    Стоит сказать, что обыск был произведен не только в офисе «Ньюкасла», но и на тренировочной базе клуба. Игроки «сорок» были шокированы, обнаружив последствия рейда по приходу на утреннюю тренировку.

    При чем тут «Вест Хэм»?

    В лондонском клубе арестованных пока нет, но обыск все равно был: 50 сотрудников HMRC переворошили офис клуба на Олимпийском стадионе и изъяли документы, компьютеры и мобильные телефоны. В заявлении «Вест Хэма» по поводу случившегося говорится следующее: «Клуб полностью сотрудничает с HMRC и помогает ее расследованию».

    Что это вообще за HMRC?

    HMRC проводит масштабнейшие расследования касательно того, как футбольные клубы ведут налоговые дела. В первую очередь, Управление Ее Величества интересует налог на многомиллионные трансферы и использование образа футболистов. Столь пристальное внимание к жизни спортивных клубов связано с общим усилением негативной реакции общественности на уклонение от уплаты налогов.

    Расследование HMRC перекинулось и через Ла-Манш: налогово-таможенная служба обратила внимание на частые сделки между французскими и английскими клубами, и организовала во Франции серию арестов и обысков. К слову, именно «Ньюкасл» в последние годы осуществил серию французских трансферов, так что его первичное участие в ходе этого расследования далеко не случайно.

    Мнения

    «Будет смешно, если «Вест Хэм» окажется виновен в нарушении правил при трасфере Пайета в «Марсель».

    «Хитров****ный Вест Хэм» изворачивается, как может. К другим новостям – трава зеленая!».

    Есть и такое мнение, написанное пользователем твиттера, который очень быстро удалил свое сообщение: «Меня не волнуют проблемы «Ньюкасла» и «Вест Хэма» с налогами. Я не идиот: любой бизнесмен с миллионами в обороте пробует нарушить закон».

    Какие могут быть последствия?

    Судя по последним сообщениям, самые серьезные, вплоть до снятия очков. Вот что пишет портал grtx.nl: «Вест Хэм» и «Ньюкасл» могут столкнуться со снятием очков, если их признают виновными в крупном налоговом мошенничестве. Впрочем, наказание, если оно и будет, вероятнее всего последует через много лет, так как подобные расследования носят сложный характер».

    «Рейнджерс» снова в игре. Один из двух главных клубов Шотландии набирает мощь

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail, Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 27 апреля 2017, 17:10

      не только в России коррупция в футболе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > bakha23 1 мая 2017, 23:39

      Не путайте коррупцию и уклонение от налогов! Разница в том, что коррупционер ничего не создавая просто ворует из казны, а "налоговый уклонист" создавая коммерческий продукт не хочет делится прибылью с государством. За частую во втором случае дельцы банально используют бреши в законодательстве, что бы уменьшить налоговые отчисления и формально ничего не нарушают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 26 апреля 2017, 15:31

      ytgyjg

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > simoron81 26 апреля 2017, 15:45

      Согласен

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11