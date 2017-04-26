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  • Директор «Ньюкасла» арестован по подозрению в налоговых махинациях. Что случилось?

Директор «Ньюкасла» арестован по подозрению в налоговых махинациях. Что случилось?

Краткое содержание

Сегодня поступили сообщения, что офисы «Ньюкасл Юнайтед» (Чемпионшип) и «Вест Хэм Юнайтед» (Премьер-лига) были обысканы в рамках широкомасштабного расследования HM Revenue and Customs (Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам). Клубы подозреваются в мошенничестве, связанном с налогообложением и страховкой. Проще – в уклонении от уплаты того, что причитается государству.

Кто уже арестован?

Управляющий директор «Ньюкасла» Ли Чарнли. В заявлении налогово-таможенной службы Великобритании говорится: «HMRC арестовало несколько человек, работающих в профессиональном футболе, по подозрению в мошенничестве с подоходным налогом и национальным страхованием».

Чарнли – справа от президента «Ньюкасла» Майка Эшли (по центру в белой рубашке).

Стоит сказать, что обыск был произведен не только в офисе «Ньюкасла», но и на тренировочной базе клуба. Игроки «сорок» были шокированы, обнаружив последствия рейда по приходу на утреннюю тренировку.

При чем тут «Вест Хэм»?

В лондонском клубе арестованных пока нет, но обыск все равно был: 50 сотрудников HMRC переворошили офис клуба на Олимпийском стадионе и изъяли документы, компьютеры и мобильные телефоны. В заявлении «Вест Хэма» по поводу случившегося говорится следующее: «Клуб полностью сотрудничает с HMRC и помогает ее расследованию».

Что это вообще за HMRC?

HMRC проводит масштабнейшие расследования касательно того, как футбольные клубы ведут налоговые дела. В первую очередь, Управление Ее Величества интересует налог на многомиллионные трансферы и использование образа футболистов. Столь пристальное внимание к жизни спортивных клубов связано с общим усилением негативной реакции общественности на уклонение от уплаты налогов.

Расследование HMRC перекинулось и через Ла-Манш: налогово-таможенная служба обратила внимание на частые сделки между французскими и английскими клубами, и организовала во Франции серию арестов и обысков. К слову, именно «Ньюкасл» в последние годы осуществил серию французских трансферов, так что его первичное участие в ходе этого расследования далеко не случайно.

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Мнения

«Будет смешно, если «Вест Хэм» окажется виновен в нарушении правил при трасфере Пайета в «Марсель».

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«Хитров****ный Вест Хэм» изворачивается, как может. К другим новостям – трава зеленая!».

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Есть и такое мнение, написанное пользователем твиттера, который очень быстро удалил свое сообщение: «Меня не волнуют проблемы «Ньюкасла» и «Вест Хэма» с налогами. Я не идиот: любой бизнесмен с миллионами в обороте пробует нарушить закон».

Какие могут быть последствия?

Судя по последним сообщениям, самые серьезные, вплоть до снятия очков. Вот что пишет портал grtx.nl: «Вест Хэм» и «Ньюкасл» могут столкнуться со снятием очков, если их признают виновными в крупном налоговом мошенничестве. Впрочем, наказание, если оно и будет, вероятнее всего последует через много лет, так как подобные расследования носят сложный характер».

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Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Англия Ньюкасл Вест Хэм
Комментарии (4)
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simoron81
1493209917
ytgyjg
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bakha23
1493302220
не только в России коррупция в футболе
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