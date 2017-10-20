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    «Ньюкасл» скоро купит женщина. Кто она такая?


    3.6
    Голосов: 5
    20.10.2017 19:00
    Британская бизнесвумен приобретает контрольный пакет акций известного английского клуба.

    «Ньюкасл» выставлен на продажу

    16 октября пресс-служба «Ньюкасла» объявила, что компания St. James Holdings Limited, которая владеет клубом, выставила его на продажу. Вот что говорится в заявлении, опубликованном на сайте «сорок»:

    «Чтобы дать клубу наилучшую возможность для выхода на новый уровень, владельцы «Ньюкасла» решили, что в интересах фанатов и клуба нужно выставить его на продажу. Стороны, которые заинтересуются покупкой клуба, смогут приобрести его отсроченными платежами».

    Напомним, что компания St. James Holdings Limited принадлежит Майку Эшли, против политики которого не раз выступали болельщики «Ньюкасла». Намерение Эшли продать клуб фанаты «сорок» восприняли с радостью. Так, один из болельщиков назвал идею Эшли расстаться с активом «рождественским чудом», а другой назвал этот момент лучшим днем своей жизни.

    «Ньюкасл» может купить женщина. Кто она?

    Аманда Стейвли – британская бизнесвумен, под управлением которой работает инвестиционная компания PCP Capital Partners. Ее имя не впервые фигурирует в разделе футбольной хроники: в 2008 году Стейвли принимала участие в громкой сделке шейха Мансура по покупке «Манчестер Сити».

    Еще в начале 2000-х Стейвли уехала в Абу-Даби, где основала PCP Capital Partners. Там же она познакомилась с нужными людьми (владельцами банка Barclays – многолетнего титульного спонсора АПЛ) и через них вышла на шейха Мансура, который как раз собирался купить какой-нибудь клуб. В итоге Мансур приобрел «Манчестер Сити» за 3,5 миллиарда фунтов, а сама Стейвли заработала на сделке 30 миллионов.

    Кроме того, в том же 2008 году Стейвли сама пыталась купить футбольный клуб – ее привлекли активы «Ливерпуля», но гонку за мерсисайдскими акциями выиграли Том Хикс и Джордж Джиллетт.

    Во сколько «Ньюкасл» обойдется Стейвли?

    Эшли надеется заработать на сделке 400 миллионов фунтов, но, скорее всего, стороны сойдутся на 300 миллионах. «Ньюкасл» давно стал для Эшли обузой, учитывая общее настроение фанатов «сорок»; в 2008 и 2009 гг. он уже был близок к тому, чтобы продать клуб, но не сумел договориться о цене – сначала с нигерийским консорциумом, а затем с компанией из Малайзии.

    Стейвли надеется приобрести «Ньюкасл» как можно скорее, чтобы выделить Рафаэлю Бенитесу приличную сумму денег на зимнее трансферное окно. Так или иначе, но «Сент-Джеймс Парк» может вздохнуть свободно: ненавистный Эшли вот-вот уйдет, а приход Стейвли оставляет фанатам простор для оптимизма.

    Отметим, что бизнеследи не будет вести дела клуба одна – ей в этом поможет ее муж, иранский бизнесмен Мехрдад Годусси.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
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    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 23 октября 2017, 19:05

      давно пора нормального владельца ньюкаслу,очень симпатичная команда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro 21 октября 2017, 12:39

      А почему бы и нет?!!.. Думаю, бизнеследи в тандеме с супругом-бизнесменом, вполне потянут владение таким активом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Silicium 21 октября 2017, 09:32

      Ну теперь без строгого маникюра и четкого, красочного педикюра, мы Ньюкасл на футбольном поле не увидим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1471

      Sedoi_Goblin 20 октября 2017, 23:05

      Британская Ольга?!?!?!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Silicium 20 октября 2017, 22:34

      Противно это, когда какой - то нувориш покупает человеческий коллектив, словно отару овец....О, времена, о, нравы....

      -1
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      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Silicium 20 октября 2017, 23:26

      этот нувориш покупает в первую очередь недвижимость, стадион
      выступает работодателем этой отары

      1
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      ...
      Рейтинг: +34

      Silicium > tilvan 20 октября 2017, 23:44

      Не совсем так. Стадион - само - собой. А далее все зависит от качества личности нувориша. А то ведь и покуражиться захочется, примеров даже у нас несть числа.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +34

      Silicium > soccerfanivan 21 октября 2017, 18:44

      В том числе. Сколько у Смородской Фернандеш маялся, хотя вроде бы и не она владелец. Посему считаю попадать под дамский каблук волевым спортсменам смерти подобно.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 20 октября 2017, 20:35

      Скорее всего муж покупает, а для нее очередной хайп

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Italian_93 21 октября 2017, 10:53

      что за "хайп"? где вы этих блядских слов выучили? Русский родной язык не знают, зато знают "хайп", "на лайте" и т.д.

      1
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      ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 > Артурка32 21 октября 2017, 11:24

      По твоим предлам видимо ты выучил, быдло

      0
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      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Italian_93 21 октября 2017, 11:54

      Ни на один из двух вопросов ты не ответил "модный" парень с "модным сленгом"

      1
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      ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 > Артурка32 21 октября 2017, 11:56

      В инет вбей овощ или вообще мозгов нет? Быдло тупорылое

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Italian_93 21 октября 2017, 12:02

      Этим сообщением ты и показал, кто есть из нас быдло :)

      1
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 > Артурка32 21 октября 2017, 12:04

      Хахаха, пока дегенерат необразованный, газуй обратно в свое село там и сиди, последних новостей даже не знаешь, моим родителям по 40 лет и то знают что за такое слово ХАЙП и его значение, пока аут

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Italian_93 21 октября 2017, 12:09

      Вот ты и доказала, что ты очереднАЯ диваннАЯ малолетка, которая даже общаться по-взрослому не умеет, а только лает как псина за забором. Счастливо, "хайповый" уебоК)

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      ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 > Артурка32 21 октября 2017, 12:12

      Писать хоть для начала научись, неуч, хоть новости иногда смотри дегенерат, 28 лет, а тупой ... Я тебя 2 предлами засрал и ты быстро слинял, позорно даже как-то=)

      0
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      ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 > Артурка32 21 октября 2017, 12:14

      И на будущее хоть кто-то на 10% с компом и ИТ технологиями дружит и пользователь интернета все это знает, а тебе видимо в интернет по выходным дают зайти, Путин и то в курсах что такое ХАЙП, сам на Валдае озвучивал

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 20 октября 2017, 19:35

      молодец

      2
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    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 20 октября 2017, 19:27

      Стэйвли посредник в этой сделке,согласно другим источникам,а клуб будет принадлежать компании PCP Capital Partners скорее всего,главное,чтобы Эшли продал клуб!

      1
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