«Ньюкасл» скоро купит женщина. Кто она такая?

«Ньюкасл» выставлен на продажу

16 октября пресс-служба «Ньюкасла» объявила, что компания St. James Holdings Limited, которая владеет клубом, выставила его на продажу. Вот что говорится в заявлении, опубликованном на сайте «сорок»:

«Чтобы дать клубу наилучшую возможность для выхода на новый уровень, владельцы «Ньюкасла» решили, что в интересах фанатов и клуба нужно выставить его на продажу. Стороны, которые заинтересуются покупкой клуба, смогут приобрести его отсроченными платежами».

Напомним, что компания St. James Holdings Limited принадлежит Майку Эшли, против политики которого не раз выступали болельщики «Ньюкасла». Намерение Эшли продать клуб фанаты «сорок» восприняли с радостью. Так, один из болельщиков назвал идею Эшли расстаться с активом «рождественским чудом», а другой назвал этот момент лучшим днем своей жизни.

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«Ньюкасл» может купить женщина. Кто она?

Аманда Стейвли – британская бизнесвумен, под управлением которой работает инвестиционная компания PCP Capital Partners. Ее имя не впервые фигурирует в разделе футбольной хроники: в 2008 году Стейвли принимала участие в громкой сделке шейха Мансура по покупке «Манчестер Сити».

Еще в начале 2000-х Стейвли уехала в Абу-Даби, где основала PCP Capital Partners. Там же она познакомилась с нужными людьми (владельцами банка Barclays – многолетнего титульного спонсора АПЛ) и через них вышла на шейха Мансура, который как раз собирался купить какой-нибудь клуб. В итоге Мансур приобрел «Манчестер Сити» за 3,5 миллиарда фунтов, а сама Стейвли заработала на сделке 30 миллионов.

Кроме того, в том же 2008 году Стейвли сама пыталась купить футбольный клуб – ее привлекли активы «Ливерпуля», но гонку за мерсисайдскими акциями выиграли Том Хикс и Джордж Джиллетт.

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Во сколько «Ньюкасл» обойдется Стейвли?

Эшли надеется заработать на сделке 400 миллионов фунтов, но, скорее всего, стороны сойдутся на 300 миллионах. «Ньюкасл» давно стал для Эшли обузой, учитывая общее настроение фанатов «сорок»; в 2008 и 2009 гг. он уже был близок к тому, чтобы продать клуб, но не сумел договориться о цене – сначала с нигерийским консорциумом, а затем с компанией из Малайзии.

Стейвли надеется приобрести «Ньюкасл» как можно скорее, чтобы выделить Рафаэлю Бенитесу приличную сумму денег на зимнее трансферное окно. Так или иначе, но «Сент-Джеймс Парк» может вздохнуть свободно: ненавистный Эшли вот-вот уйдет, а приход Стейвли оставляет фанатам простор для оптимизма.

Отметим, что бизнеследи не будет вести дела клуба одна – ей в этом поможет ее муж, иранский бизнесмен Мехрдад Годусси.