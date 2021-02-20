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05.04.2017 13:00«Если он проиграет даже на тренировке, это будет плохим днем для всех». Уникальность Коло Туре, о которой вы не зналиКоло Туре взял чемпионство с «Селтиком». Если «кельты» до конца сезона сохранят ноль в графе «поражения», то это будет не первый случай в карьере ивуарийца, когда его клуб пройдет чемпионат без осечек. «Бомбардир» рассказывает несколько зажигательных историй из жизни непобедимого защитника.
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11.11.2016 13:50Английский «Рочдэйл» внес в заявку на матч пятилетнего игрока, который смертельно болен. Мальчик всегда мечтал стать игроком любимого клуба. «Бомбардир» собрал еще несколько историй, которые заставляют задуматься о самом важном.4
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19.10.2016 21:25Хет-трики Месси и Озила, 6 голов «Арсенала», мяч Карраско «Ростову» и другие события 3-го тура ЛЧ (ВИДЕО)Сегодня прошли восемь игр Лиги чемпионов: «Ростов» проиграл «Атлетико», свои встречи провели «Бавария», «Арсенал», «ПСЖ» и «Наполи», а в центральном матче дня «Барселона» укатала «Ман Сити». Любуйтесь всеми голами дня, красоты хватало.9