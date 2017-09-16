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    Первый скандал Неймара в «ПСЖ». Что случилось?


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    Голосов: 12
    16.09.2017 15:20
    Бразилец не пожал руку игроку «Селтика», и в Шотландии на него обиделись.

    В середине недели «ПСЖ» приехал в гости к «Селтику» и легко разгромил хозяев – 0:5. В избиении команды Брендана Роджерса поучаствовал и самый дорогой футболист в истории: Неймар забил победный гол и оформил результативный пас на Килиана Мбаппе. Однако, помимо очередного крутого перфоманса, бразилец запомнился конфликтом с 18-летним защитником «Селтика» Энтони Ролстоном.

    В течение игры Ролстон несколько раз сфолил на Неймаре и получил желтую карточку. В конце второго тайма игроки поругались, и Неймар обратил внимание Ролстона на табло, где горели цифры 0:3, и показал ему три пальца, намекая на количество пропущенных «Селтиком» голов.

    Конфликт закончился тем, что после финального свистка звездный форвард «ПСЖ» отказался пожать руку своему обидчику.

    Сам Ролстон высказался о ситуации следующим образом:

    «Нет ничего особенного в этом моменте. Не собираюсь заострять внимание на этом. Если он решил так себя вести – пожалуйста. Лично мне все равно. Мой сон от этого не стал хуже».

    А вот партнер Ролстона по обороне Микаэль Лустиг просто-таки разнес Неймара:

    «Неймар? С таким поведением он никогда не станет таким, как Месси».

    Впрочем, сторону юного защитника «Селтика» в этом конфликте приняли далеко не все. Многим не понравилось, что Ролстон часто кричал на Неймара и Мбаппе, а также неоправданно грубил. Вот один из его жестких приемов против Тиаго Мотты, за который он получил желтую:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии17
    ...
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 сентября 2017, 05:27

      "На чьей вы стороне? "
      А где ответ "Мне по фиг"? Поссорились маленькие девочки, обиделись, с кем не бывает, зачем вообще об этом писать?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 сентября 2017, 06:03

      Прям Месси вел и ведет себя как ангелочек))))

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 сентября 2017, 16:52

      Стремный неймар ведет себя как малолетка

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 17 сентября 2017, 12:45

      Не надо просто обращать внимание на таких игроков. И наказывать голами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 17 сентября 2017, 09:24

      Среди футболистов есть грубые, есть жёсткие, есть ныряющие от каждого касания, как дельфины... но футболисты жмут друг другу руки, ибо футбол - это игра. все конфликты должны оставаться на поле. Короче, Неймар, как баба

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6

      p4elo 17 сентября 2017, 03:44

      автор как ты попал в редакторы ??? кто таких берет ??? очем вообще тут пишут о футболе или о том что у неймара чсв ?? да всем все равно ...
      иди вместо Малахова ... скандали интриги раследования ...

      -1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 16 сентября 2017, 17:26

      Молодой, да борзый... Выполнял, наверняка, установку тренера, мешал как мог и провоцировал... Это другая и не красивая сторона футбола - провокации, падения с имитацией оторванной ноги или головы, вымаливание пеналей!!...
      Неймара можно понять, на всех хладнокровия и воспитания не наберёшься....

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > insider_retro 16 сентября 2017, 19:06

      По всему, тобою перечисленному после дефиса, Неймар кому угодно фору даст. Хотя футбольного таланта тоже достаточно.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 сентября 2017, 17:24

      Где вариант "Мне пофиг"?

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 сентября 2017, 16:30

      Сразу виден уровень игроков! Не тот ни другой не заслуживает уважения! Ролстон по игре, а Неймар в данном эпизоде! Профессионалы так себя не ведут!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 сентября 2017, 16:06

      бедный неймар,по ногам бьют его,в апл давно бы ноги оторвали

      4
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      Рейтинг: +6

      p4elo > Asbjorn 17 сентября 2017, 03:46

      очередной школьник ??? или ты вправду думаешь что в апл нет таких как неймар ? есть были и будут но ноги че то целы ...

      0
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