Первый скандал Неймара в «ПСЖ». Что случилось?

В середине недели «ПСЖ» приехал в гости к «Селтику» и легко разгромил хозяев – 0:5. В избиении команды Брендана Роджерса поучаствовал и самый дорогой футболист в истории: Неймар забил победный гол и оформил результативный пас на Килиана Мбаппе. Однако, помимо очередного крутого перфоманса, бразилец запомнился конфликтом с 18-летним защитником «Селтика» Энтони Ролстоном.

В течение игры Ролстон несколько раз сфолил на Неймаре и получил желтую карточку. В конце второго тайма игроки поругались, и Неймар обратил внимание Ролстона на табло, где горели цифры 0:3, и показал ему три пальца, намекая на количество пропущенных «Селтиком» голов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Конфликт закончился тем, что после финального свистка звездный форвард «ПСЖ» отказался пожать руку своему обидчику.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сам Ролстон высказался о ситуации следующим образом:

«Нет ничего особенного в этом моменте. Не собираюсь заострять внимание на этом. Если он решил так себя вести – пожалуйста. Лично мне все равно. Мой сон от этого не стал хуже».

А вот партнер Ролстона по обороне Микаэль Лустиг просто-таки разнес Неймара:

«Неймар? С таким поведением он никогда не станет таким, как Месси».

Впрочем, сторону юного защитника «Селтика» в этом конфликте приняли далеко не все. Многим не понравилось, что Ролстон часто кричал на Неймара и Мбаппе, а также неоправданно грубил. Вот один из его жестких приемов против Тиаго Мотты, за который он получил желтую:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

[poll id=1402]