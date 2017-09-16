Первый скандал Неймара в «ПСЖ». Что случилось?

В середине недели «ПСЖ» приехал в гости к «Селтику» и легко разгромил хозяев – 0:5. В избиении команды Брендана Роджерса поучаствовал и самый дорогой футболист в истории: Неймар забил победный гол и оформил результативный пас на Килиана Мбаппе. Однако, помимо очередного крутого перфоманса, бразилец запомнился конфликтом с 18-летним защитником «Селтика» Энтони Ролстоном.
В течение игры Ролстон несколько раз сфолил на Неймаре и получил желтую карточку. В конце второго тайма игроки поругались, и Неймар обратил внимание Ролстона на табло, где горели цифры 0:3, и показал ему три пальца, намекая на количество пропущенных «Селтиком» голов.
Конфликт закончился тем, что после финального свистка звездный форвард «ПСЖ» отказался пожать руку своему обидчику.
Сам Ролстон высказался о ситуации следующим образом:
«Нет ничего особенного в этом моменте. Не собираюсь заострять внимание на этом. Если он решил так себя вести – пожалуйста. Лично мне все равно. Мой сон от этого не стал хуже».
А вот партнер Ролстона по обороне Микаэль Лустиг просто-таки разнес Неймара:
«Неймар? С таким поведением он никогда не станет таким, как Месси».
Впрочем, сторону юного защитника «Селтика» в этом конфликте приняли далеко не все. Многим не понравилось, что Ролстон часто кричал на Неймара и Мбаппе, а также неоправданно грубил. Вот один из его жестких приемов против Тиаго Мотты, за который он получил желтую: