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Первый скандал Неймара в «ПСЖ». Что случилось?

В середине недели «ПСЖ» приехал в гости к «Селтику» и легко разгромил хозяев – 0:5. В избиении команды Брендана Роджерса поучаствовал и самый дорогой футболист в истории: Неймар забил победный гол и оформил результативный пас на Килиана Мбаппе. Однако, помимо очередного крутого перфоманса, бразилец запомнился конфликтом с 18-летним защитником «Селтика» Энтони Ролстоном.

В течение игры Ролстон несколько раз сфолил на Неймаре и получил желтую карточку. В конце второго тайма игроки поругались, и Неймар обратил внимание Ролстона на табло, где горели цифры 0:3, и показал ему три пальца, намекая на количество пропущенных «Селтиком» голов.

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Конфликт закончился тем, что после финального свистка звездный форвард «ПСЖ» отказался пожать руку своему обидчику.

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Сам Ролстон высказался о ситуации следующим образом:

«Нет ничего особенного в этом моменте. Не собираюсь заострять внимание на этом. Если он решил так себя вести – пожалуйста. Лично мне все равно. Мой сон от этого не стал хуже».

А вот партнер Ролстона по обороне Микаэль Лустиг просто-таки разнес Неймара:

«Неймар? С таким поведением он никогда не станет таким, как Месси».

Впрочем, сторону юного защитника «Селтика» в этом конфликте приняли далеко не все. Многим не понравилось, что Ролстон часто кричал на Неймара и Мбаппе, а также неоправданно грубил. Вот один из его жестких приемов против Тиаго Мотты, за который он получил желтую:

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Лига чемпионов Лига чемпионов ПСЖ Селтик Лустиг Микаэль Неймар Ролстон Энтони
Комментарии (17)
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BRO_football
1505566552
Да вообще насрать. Давайте ещё пусть УЕФА наложит санкции на Неймара за то, что он не пожал кому-то руку
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Asbjorn
1505567179
бедный неймар,по ногам бьют его,в апл давно бы ноги оторвали
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bset
1505571878
Где вариант "Мне пофиг"?
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insider_retro
1505571986
Молодой, да борзый... Выполнял, наверняка, установку тренера, мешал как мог и провоцировал... Это другая и не красивая сторона футбола - провокации, падения с имитацией оторванной ноги или головы, вымаливание пеналей!!... Неймара можно понять, на всех хладнокровия и воспитания не наберёшься....
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p4elo
1505609084
автор как ты попал в редакторы ??? кто таких берет ??? очем вообще тут пишут о футболе или о том что у неймара чсв ?? да всем все равно ... иди вместо Малахова ... скандали интриги раследования ...
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mikitka
1505629475
Среди футболистов есть грубые, есть жёсткие, есть ныряющие от каждого касания, как дельфины... но футболисты жмут друг другу руки, ибо футбол - это игра. все конфликты должны оставаться на поле. Короче, Неймар, как баба
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TUMS
1505641507
Не надо просто обращать внимание на таких игроков. И наказывать голами.
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Dellleone
1505656358
Стремный неймар ведет себя как малолетка
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Superviser77
1505703829
Прям Месси вел и ведет себя как ангелочек))))
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Petrak86
1505788022
"На чьей вы стороне? " А где ответ "Мне по фиг"? Поссорились маленькие девочки, обиделись, с кем не бывает, зачем вообще об этом писать?
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