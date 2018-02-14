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22.11.2016 19:30Накануне премьеры «28 панфиловцев» немецкое нашествие выглядело символично. Обескровленный ЦСКА дал бой, но не смог победить «Байер». Зато «Ростов» взял красивый реванш у «Баварии» за 0:5. Показываем аналогичные подвиги в ЛЧ, вдохновившие наших.13
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05.10.2016 17:30Он родился в 2003 году и вышел на поле в команде U20. Никакой благотворительности. «Миниатюрный плеймейкер был полезен в заключительной стадии», – описал комментатор дебютный матч Карамоко Дембеле. Блог «Red Card» – про очередного «нового Месси».14
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18.02.2016 17:00Футбол приобрел плохую репутацию. Игроки все чаще упоминаются в контексте денег: авто, модели, неуплаченные алименты или налоги. Потому самый яркий момент недели - Криштиану чмокнул девочку-маскота. Напоминаем, как футбол несет добро.8
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30.12.2015 01:24Полузащитник "Астон Виллы" Стилян Петров побеждал и покорял сердца английских фанатов. Но болезнь неожиданно перечеркнула успешную карьеру болгарина. "Бомбардир" продолжает цикл рассказов об ударах судьбы в жизни известных футболистов.
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30.12.2015 01:15Известный голландский полузащитник Фернандо Риксен смертельно болен. Но весь мир помогает ему сражаться с недугом. "Бомбардир" рассказывает о главном испытании в жизни футболиста, когда-то выдворенного из Санкт-Петербурга за нарушение дисциплины.