Селтик в АПЛ – реально ли?

Просто хочется представить, каково это было бы. Селтик – в числе команд английской Премьер-лиги. Нью-Васюки, в общем -))

С одной стороны, сейчас в мире мода на политический сепаратизм. С футбольной точки зрения – напротив, полным ходом идeт консолидация и глобализация. Полным полно игроков как с двойным гражданством, так и натурализованных. Всe чаще приходится слышать разговоры и мнения о неких мультинациональных лигах по примеру хоккейной КХЛ. В частности, вполне реальна перспектива объединенной лиги Бенилюкса и стран Скандинавии, куда вошли бы сильнейшие клубы со своих стран. Такие, как Копенгаген, Андерлехт, Брюгге, Русенборг... Оно и понятно: домашние чемпионаты не соответствуют амбициям и уровню этих команд. Барселона, не желающая «жить под диктатурой чeртового Мадрида», буквально этим летом не исключала возможности заявиться в ту же АПЛ или Лигу 1, в случае радикального развития событий в разрезе отделения Каталонии от Испании.

И вот Селтик. Почему-то представился именно он. Самый именитый шотландский клуб. Один из старейших клубов мира. С огромной армией поклонников, где поддержка не просто поддержка, а ещe и с политически-религиозным подтекстом. С одним из самых красивых стадионов в мире, где команду поддерживают как никто.

Из года в год Селтик спокойно становится чемпионом Шотландии. Проходит в групповой раунд ЛЧ или ЛЕ. Встречается с мало-мальски сильным соперником и уступает по всем статьям. Время от времени сбивает крепкий состав, способный на выход в весеннюю стадию еврокубков. После чего проходит распродажа лидеров. И не более того.

И вот ему, как никому, пошло бы на пользу сменить чемпионат и стало бы залогом развития клуба. Варясь в сырой, низкой по уровню ШПЛ из года в год при ПОЛНОМ отсутствии конкурентов, команда неспособна прогрессировать. Это как раз тот случай, когда долгое нахождение в собственном соку приводит к закисанию и деградации. Почему нет? Суонси играет в АПЛ, Кардифф – в Чемпионшипе. Это валлийские команды. Монако играет в Лиге 1... И ещe масса более мелких примеров.

Плюсов масса:

1. Для команды. Повышение мастерства в играх с более сильными соперниками. Как можно прогрессировать: играя с Данди Юнайтед и Килмарноками, или с Эвертоном и Челси? Да, первое время слабоват будет. Но всe зависит от самих. Как найти хорошего инвестора, пусть условного араба или азиата, играя в слабой лиге? И как без инвестора развиваться?

2. Для болельщиков, во всяком случае, нейтральных, не радикальных фанатов-католиков. Как вам северное дерби Ньюкасл – Селтик? Или вывеска Селтик – МЮ (Рою Кину пламенный привет)? Было бы мощно. Особенно в Глазго.

3. Для АПЛ. Ещe один крепкий клуб, к тому же очень брендовый. Рост интереса. Рост выручки от прав на телетрансляции.

И т. д.

Не без минусов , конечно:

1. В АПЛ сразу не попасть. Скорее всего, примут через Чемпионшип или даже низшие дивизионы (хотя, со скидкой на брендовость и весомость клуба это вряд ли).

2. Политический момент. Захотят ли гордые шотландцы идти к самому принципиальному противнику, к тому же на фоне сепаратистских настроений? Наверное, нет... Наверное, поэтому и останется Селтик, как есть. Во всяком случае, пока.

Но мечтать же не вредно!