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    Сафонов прокомментировал выигрыш первого трофея в карьере

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями в связи с победой в Суперкубке Франции.

    • Парижане обыграли «Монако» – 1:0.
    • Российский голкипер весь матч провел в запасе.
    • Для него это первый трофей в профессиональной карьере.

    «Во‑первых, очень приятно получить первый трофей в «ПСЖ» и своей карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути с множеством регалий.

    Во‑вторых, испытываю немного смешанные чувства из‑за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе. Все‑таки основная работа происходила именно в прошлом сезоне, а в этом состоялся только один матч.

    Тем не менее это очень интересный опыт, потому что я впервые выиграл Кубок. Очень надеюсь, что в дальнейшем уже к следующему трофею приложу свою руку. И в прямом, и переносном смысле», – сказал Сафонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Foxitkuban
    1736171031
    Поздравления с первым трофеем! Вперед, к победам!
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    TIMOTHY
    1736171421
    С первым кубком тебя)
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