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    • Непомнящий поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в 2025 году

    Непомнящий поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в 2025 году

    Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович способен привести свою команду к чемпионскому титулу.

    «Если оценивать по поздней осени и ранней зиме, то «Спартак», конечно, был явным фаворитом в борьбе за титул чемпиона России против «Зенита», «Краснодара» и остальных команд РПЛ.

    Что случится после перерыва – сложно судить, потому что и тренер, и многие игроки не совсем привыкшие к такому большому разрыву в сезоне. Весной будет ожесточeнная борьба на каждом участке поля с каждым соперником.

    Сегодняшний «Спартак» – одна из лучших команд нашего футбола по всем аспектам, если вообще не самая лучшая.

    Психологически коллектив Станковича готов навязать борьбу за чемпионство, все это понимают: и сами спартаковцы, и другие команды. Думаю, что Деян способен привести клуб к трофею, – сказал Непомнящий.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ, набрав 37 очков за 18 туров. Отставание красно-белых от лидера составляет 2 балла.
    • Московский клуб выиграл 6 последних матчей в РПЛ.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 13:31
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    Комментарии (4)
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    Кривая да нелёгкая
    1736162704
    Сколько Лукойл платит этим непомнящим за такую ахинею
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