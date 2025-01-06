Непомнящий поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в 2025 году

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович способен привести свою команду к чемпионскому титулу.

«Если оценивать по поздней осени и ранней зиме, то «Спартак», конечно, был явным фаворитом в борьбе за титул чемпиона России против «Зенита», «Краснодара» и остальных команд РПЛ.

Что случится после перерыва – сложно судить, потому что и тренер, и многие игроки не совсем привыкшие к такому большому разрыву в сезоне. Весной будет ожесточeнная борьба на каждом участке поля с каждым соперником.

Сегодняшний «Спартак» – одна из лучших команд нашего футбола по всем аспектам, если вообще не самая лучшая.

Психологически коллектив Станковича готов навязать борьбу за чемпионство, все это понимают: и сами спартаковцы, и другие команды. Думаю, что Деян способен привести клуб к трофею, – сказал Непомнящий.