«Зенит» рассматривает вариант с уходом Родригао из-за возвращения Дркушича

«Зенит» рассматривает уход защитника Родригао зимой. По данным «ВсеПроСпорт», в петербургском клубе разочаровались игрой бразильца и по этой причине приняли решение вернуть из аренды Ваню Дркушича, который выступает в «Црвене Звезде».
Контракт Родригао с «Зенитом» действует до конца текущего сезона. Сине-бело-голубые не настроены продлевать соглашение.
- 29-летний бразилец провел в этом сезоне 7 матчей, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость Родригао в 3,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что Дркушич должен вернуться в «Зенит» в конце января.
- В этом сезоне 25-летний словенец провел 11 матчей за «Црвену Звезду» и забил 1 гол.