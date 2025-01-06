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    • «Зенит» рассматривает вариант с уходом Родригао из-за возвращения Дркушича

    «Зенит» рассматривает вариант с уходом Родригао из-за возвращения Дркушича

    «Зенит» рассматривает уход защитника Родригао зимой. По данным «ВсеПроСпорт», в петербургском клубе разочаровались игрой бразильца и по этой причине приняли решение вернуть из аренды Ваню Дркушича, который выступает в «Црвене Звезде».

    Контракт Родригао с «Зенитом» действует до конца текущего сезона. Сине-бело-голубые не настроены продлевать соглашение.

    • 29-летний бразилец провел в этом сезоне 7 матчей, забил 1 гол.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Родригао в 3,5 миллиона евро.
    • Сообщалось, что Дркушич должен вернуться в «Зенит» в конце января.
    • В этом сезоне 25-летний словенец провел 11 матчей за «Црвену Звезду» и забил 1 гол.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Комментарии (4)
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    alefreddy
    1736155498
    сильно упал в стоимости
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    DOCTOR PENALTY
    1736159454
    Как можно разочароваться игрой бразильца, маринуя его на лавке?..
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    ПалкоВводецъ007
    1736162580
    Ну если Ванёк придет, то Родригао пора домой. Слишком косячит после травмы.
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    FCSpartakM
    1736172409
    в принципе кроме одного сезона в Сочи ничем не запомнился.
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