«Зенит» рассматривает вариант с уходом Родригао из-за возвращения Дркушича

«Зенит» рассматривает уход защитника Родригао зимой. По данным «ВсеПроСпорт», в петербургском клубе разочаровались игрой бразильца и по этой причине приняли решение вернуть из аренды Ваню Дркушича, который выступает в «Црвене Звезде».

Контракт Родригао с «Зенитом» действует до конца текущего сезона. Сине-бело-голубые не настроены продлевать соглашение.