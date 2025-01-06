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    • Кафанов рассказал об опыте общения с телефонными мошенниками

    Кафанов рассказал об опыте общения с телефонными мошенниками

    Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопросы о всплеске телефонного мошенничества в стране.

    – «Следователи» и «сотрудники банков» – настоящий бич современного мира. Вы хоть раз сталкивались с телефонными мошенниками?

    – Регулярно звонят, но после двух-трех вопросов становится ясно, что это обычные мошенники, поэтому сразу кладу трубку. И всех своих близких тоже предупреждаю, чтобы не открывали ссылки и не сообщали никакие свои данные.

    – Чем преступники берут? Читаешь новости и удивляешься: ну как профессор-то мог продать квартиру и отдать десятки миллионов непонятно кому?

    – Умеют убеждать, там работают хорошие психологи. Иногда сам себя ловил на мысли, что практически уже поддался и поверил. Просто слава богу, что-то в какой-то момент останавливало, чтобы не продолжать разговор дальше.

    – Наказание для таких персонажей должно быть самым строгим?

    – Да. Думаю, что государство должно найти способы нас защитить.

    • Кафанову сейчас 64 года.
    • Он работает в «Ростове» с 2019 года.
    • В тренерский штаб российской сборной вошел летом 2021-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:37
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1736171315
    Вопрос тут другой стоит! Обманули на несколько десятков миллионов, бывает, человек повёлся и сказал код и тд, а вот как потом эти деньги переводятся в Украину, мне вот лично непонятно! Что то тут не так
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    Интерес
    1736177908
    Профессор как раз понятно,это люди зачастую с лабильной психикой,рассеянные.А вот когда вороватый бывший начальник регионального Управления железной дороги несколько недель исправно переводит миллионы(57,что ли...), пока не спохватился ,или капитан сухогруза 8 млн...Люди тёртые,практичные,вороватые,ан нет-"приходи кума любоваться"!
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