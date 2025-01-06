Реакция Мостового на отсутствие трофеев у Головина за 6,5 лет в «Монако»

Александр Мостовой прокомментировал бестрофейную серию Александра Головина в «Монако».

Российский полузащитник не выиграл ни одного кубка с монегасками.

Он в клубе с лета 2018 года.

Вчера «Монако» проиграл «ПСЖ» (0:1) в матче за Суперкубок Франции, пропустив единственный гол на 92-й минуте.

«Нет ничего страшного, что Александр Головин пока не выиграл ни одного трофея с «Монако»! Это же не говорит о том, что Александр плохой игрок.

Головин в любом случае является одним из лучших футболистов в России. Он был, есть и останется. Я ведь тоже в свое время во Франции не смог завоевать Кубок, проиграв в финале «ПСЖ». Так что, ничего страшного.

Трофеи в футболе не все решают. Можно быть 10-кратным чемпионом Норвегии, 10-кратным чемпионом Финляндии. Но кто их знает? Или сидеть на скамейке запасных, не выходить на поле, но выигрывать титулы. Я таких столько видел.

Жалко, конечно, что не получилось Александру воспользоваться шансом и выиграть Суперкубок Франции, но никуда уходить ему не надо. «Монако» – сильная команда!

Пусть продолжает играть там. У Головина хороший контракт, замечательная жизнь. В Монако люди мечтают попасть, а он играет и живет там», – заявил Мостовой.