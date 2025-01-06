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    Рэпер T-Killah назвал главных претендентов на победу в РПЛ

    Рэпер и создатель медиафутбольного клуба «Родина Медиа» T-Killah [Александр Тарасов] порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

    По его мнению, в этом сезоне реальные шансы выиграть лигу есть у «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и «Динамо».

    «Сложно сказать, кто является фаворитом чемпионской гонки РПЛ. Насколько хватит «Краснодар», насколько хватит «Локомотив», который тоже очень хорошо провeл эту половину сезона.

    Как будто бы наш чемпионат становится всe интереснее, потому что явного лидера, каким раньше был «Зенит», нет.

    «Зенит» тоже может оступиться, как это было в последних турах. Я думаю, что нынешняя пятeрка топов будет претендовать на титул», – заявил T-Killah.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1736172884
    Тут неверная пятёрка! Спартак должен быть на шестом месте а в пятёрке ЦСКА! Спартак вытащили судьи и продажные вратари, а это неправильно
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