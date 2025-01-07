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    • Арбитр Николаев рассказал, как помогал «Спартаку» выиграть чемпионат

    Арбитр Николаев рассказал, как помогал «Спартаку» выиграть чемпионат

    Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев вспомнил футзальное прошлое. Будучи игроком, москвич помогал «Спартаку» выигрывать чемпионат России.

    – Давайте начнем с вашей карьеры игрока в футзал. Что это за вид спорта был в 80-е и 90-е?

    – Нужно понимать, что такое футзал того времени, и что такое мини-футбол. Многие путали тогда, путают и до сих пор. Если говорить про конец 80-х, то это был как раз мини-футбол. Футзал как вид спорта у нас появился только в 1992 году. Главное отличие было в том, что в футзал играли по правилам большого футбола. Например, были разрешены подкаты. Но со своими особенностями: нельзя было забивать из площади ворот, а с аутов и угловых мяч вводили руками. Мини-футбол все-таки менее контактный вид спорта, но он набрал популярность в то время благодаря «Дине», где блистали наши заслуженные мастера, и, естественно, сборной России.

    С футзалом я познакомился случайно. Тогда учился и играл за сборную Московского энергетического института, параллельно судил матчи с 1987 года. Пригласили посмотреть новый вид спорта, бросили этот мяч – гандбольный по размерам, тяжелый (500 грамм) и вообще не прыгает. Первый желанием было избавиться от него, потому что просто невозможно бить. Тогда трудно было представить, что следующие десять лет посвящу этому виду спорта.

    В Москве была полулюбительская команда «Антива», я играл там. Для всех это было в новинку, но там выступали профессионалы своего дела: Валерий Фомичев, Валерий Шавейко, Анатолий Соловьев. После года, проведенного с такими мастерами, поступило приглашение в московский футзальный клуб «Спартак». Большинство болельщиков, вспоминая мою игровую карьеру, связывают ее именно со столичным клубом, где я впервые стал чемпионом России, будучи капитаном команды. Потом был переход в «Полигран», еще один столичный клуб со своей богатой историей, а на заре карьеры был «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного. Благодарен судьбе и тренерам за доверие, мне посчастливилось поиграть в самых титулованных клубах страны. В каждом из них удалось стать чемпионом России.

    Благодаря футзалу удалось посмотреть мир, принять участие в клубном чемпионате мира в Колумбии, защищать цвета сборной России на мундиале в Боливии, где только по пенальти уступили аргентинцам в матче за третье место.

    – Часто в карьере арбитра вас попрекали спартаковским прошлым?

    – Не было такого, чтобы попрекали, но я и повода старался не давать. Вспоминали же это в основном спартаковские болельщики, причем в хорошем смысле: «Ну это наш, спартаковский». В судействе важно быть нейтральным и забывать все эти вещи. Сам никогда не приводил в пример, что играл за «Спартак», но мог рассказать, что за «красно-белых» с детства болел отец.

    – Футзальный «Спартак» был одной структурой с большим?

    – Не вдавался в подробности. Наверное, разные. Но друг за другом следили. В какой-то момент Вадим Евсеев, тогда молодой футболист из дубля «Спартака», приезжал усиливать нас на играх футзальной команды.

    – И как Вадим Валентинович в футзале?

    – Ну тогда это был не Вадим Валентинович, а Вадик (смеется). Сразу было видно, что станет большим футболистом в будущем, однозначно.

    • У Николаева 232 игры в чемпионате России.
    • Он был судьей ФИФА.
    • Сейчас Алексей работает экспертом на «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.01.2025 20:42
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    Комментарии (11)
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    ...уефан
    1736272114
    ...дневальный-падла! Зачем в заголовке насрал, промежность твоя газпромовская!?...
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    Айболид
    1736273756
    Сфера деятельности меняется , а привычка помагать остаётся ))))
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    ПалкоВводецъ007
    1736277237
    Судейская помощь в Спартаке всегда в приоритете. Гыгыгы
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    Айболид
    1736285538
    Смотри ка , "персонка" и иже с ним недовольны . "Плохая новость" , не радует . Поэтом поводу они и скулят исподтишка . Вот про Зенит желтуху всякую они большие любители помусолить , тут они радостно повизжать завсегда готовы . А вот сейчас им "невкусно" , понимаешь . Да-с .
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