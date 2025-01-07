Арбитр Николаев рассказал, как помогал «Спартаку» выиграть чемпионат

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев вспомнил футзальное прошлое. Будучи игроком, москвич помогал «Спартаку» выигрывать чемпионат России.

– Давайте начнем с вашей карьеры игрока в футзал. Что это за вид спорта был в 80-е и 90-е?

– Нужно понимать, что такое футзал того времени, и что такое мини-футбол. Многие путали тогда, путают и до сих пор. Если говорить про конец 80-х, то это был как раз мини-футбол. Футзал как вид спорта у нас появился только в 1992 году. Главное отличие было в том, что в футзал играли по правилам большого футбола. Например, были разрешены подкаты. Но со своими особенностями: нельзя было забивать из площади ворот, а с аутов и угловых мяч вводили руками. Мини-футбол все-таки менее контактный вид спорта, но он набрал популярность в то время благодаря «Дине», где блистали наши заслуженные мастера, и, естественно, сборной России.

С футзалом я познакомился случайно. Тогда учился и играл за сборную Московского энергетического института, параллельно судил матчи с 1987 года. Пригласили посмотреть новый вид спорта, бросили этот мяч – гандбольный по размерам, тяжелый (500 грамм) и вообще не прыгает. Первый желанием было избавиться от него, потому что просто невозможно бить. Тогда трудно было представить, что следующие десять лет посвящу этому виду спорта.

В Москве была полулюбительская команда «Антива», я играл там. Для всех это было в новинку, но там выступали профессионалы своего дела: Валерий Фомичев, Валерий Шавейко, Анатолий Соловьев. После года, проведенного с такими мастерами, поступило приглашение в московский футзальный клуб «Спартак». Большинство болельщиков, вспоминая мою игровую карьеру, связывают ее именно со столичным клубом, где я впервые стал чемпионом России, будучи капитаном команды. Потом был переход в «Полигран», еще один столичный клуб со своей богатой историей, а на заре карьеры был «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного. Благодарен судьбе и тренерам за доверие, мне посчастливилось поиграть в самых титулованных клубах страны. В каждом из них удалось стать чемпионом России.

Благодаря футзалу удалось посмотреть мир, принять участие в клубном чемпионате мира в Колумбии, защищать цвета сборной России на мундиале в Боливии, где только по пенальти уступили аргентинцам в матче за третье место.

– Часто в карьере арбитра вас попрекали спартаковским прошлым?

– Не было такого, чтобы попрекали, но я и повода старался не давать. Вспоминали же это в основном спартаковские болельщики, причем в хорошем смысле: «Ну это наш, спартаковский». В судействе важно быть нейтральным и забывать все эти вещи. Сам никогда не приводил в пример, что играл за «Спартак», но мог рассказать, что за «красно-белых» с детства болел отец.

– Футзальный «Спартак» был одной структурой с большим?

– Не вдавался в подробности. Наверное, разные. Но друг за другом следили. В какой-то момент Вадим Евсеев, тогда молодой футболист из дубля «Спартака», приезжал усиливать нас на играх футзальной команды.

– И как Вадим Валентинович в футзале?

– Ну тогда это был не Вадим Валентинович, а Вадик (смеется). Сразу было видно, что станет большим футболистом в будущем, однозначно.