Сарычев ответил, кто сильнее – Дасаев или Акинфеев

Бывшего вратаря «Торпедо» Валерия Сарычева попросили сравнить голкиперов Рината Дасаева и Игоря Акинфеева.

«Не понимаю, как можно сравнивать вратарей двух разных эпох. Только по достижениям, по титулам и званиям. Не я придумал, это специалисты признали – Дасаев был лучшим вратарем мира. Акинфеева не признавали лучшим в мире. А как еще сравнивать?

Можно сравнить карьеру. Акинфеев не играл за границей, он всю карьеру отдал одному клубу, он идол болельщиков ЦСКА. У каждого футболиста, вратаря есть потенциал. Акинфеев, на мой взгляд, свой потенциал реализовал на сто процентов – и это образец для подражания. На него надо равняться», – сказал Сарычев.