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    Сарычев ответил, кто сильнее – Дасаев или Акинфеев

    Бывшего вратаря «Торпедо» Валерия Сарычева попросили сравнить голкиперов Рината Дасаева и Игоря Акинфеева.

    «Не понимаю, как можно сравнивать вратарей двух разных эпох. Только по достижениям, по титулам и званиям. Не я придумал, это специалисты признали – Дасаев был лучшим вратарем мира. Акинфеева не признавали лучшим в мире. А как еще сравнивать?

    Можно сравнить карьеру. Акинфеев не играл за границей, он всю карьеру отдал одному клубу, он идол болельщиков ЦСКА. У каждого футболиста, вратаря есть потенциал. Акинфеев, на мой взгляд, свой потенциал реализовал на сто процентов – и это образец для подражания. На него надо равняться», – сказал Сарычев.

    • Дасаев играл в Европе за «Севилью».
    • Акинфеев со сборной России брал бронзу Евро-2008.
    • С ЦСКА Игорь выигрывал Кубок УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    07.01.2025 21:15
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
    1736275483
    ...вратарей сравнивать, да ещё из разных футбольных эпох, занятие неблагодарное...
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    Айболид
    1736276875
    Терминатор всех сильнее .
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    Имя и на этом сайте
    1736277609
    Сильнее их Сафонов.И чуток Доннарума.)))
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    suhoffmonstro
    1736277931
    А что не написали что Дасаев брал бронзу Олимпиады и серебро Евро?
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    Интерес
    1736278637
    Делать нехрен журналюгам.
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    САДЫЧОК
    1736279683
    С чего взяли, что нельзя сравнивать?1 Дасаев пожалуй Лучший за всю историю, по круче Яшина(который рекордсмен несколько голов пропустил от вратарей чужой команды! И его наши болельщики очень не любили!А, это показатель.)
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    Борис34684
    1736302778
    Сколько людей столько и мнений, в таких случаях только статистика.
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    subbotaspartak
    1736309791
    Жаботинский
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