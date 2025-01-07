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    • Шикунов: «Станкович решил, что Хлусевич и Зиньковский у него играть не будут»

    Шикунов: «Станкович решил, что Хлусевич и Зиньковский у него играть не будут»

    Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об отсутствии игровой практики у футболистов команды Антона Зиньковского и Даниила Хлусевича.

    «Не сошлось по работе у Деяна Станковича с Хлусевичем. Такое бывает. Жалко Зиньковского и Хлусевича, но что сделать? Тренер выбрал других кандидатов на их позиции. Он хочет усиливаться, так что по футбольным моментам он прав. Лучше отдать ребят, чтобы у них была игровая практика. А так могут ещe просидеть полгода на лавке, а это будет очень плохо. Летом уже будут определяться с клубами, куда пойдут.

    Нет проблем их оставить, но это будет неправильно. Станкович принял для себя решение, что Хлусевич и Зиньковский у него играть не будут. Но он понимает, что играть им надо. Это эгоизм, если они останутся и не будут играть», – сказал Шикунов.

    • Зиньковским интересуются «Химки» и «Локомотив».
    • К Хлусевичу был интерес из Серии А.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.01.2025 19:55
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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ007
    1736272807
    Скоро у антинародных не останется россиян. Все бегут от туда. Гыгыгы
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    Спартачище
    1736274723
    Можно скинуть в фарм клуп на болота по 10 лямов каждого, одного супир игруна уже сбагрили У них там 1,5 паспортиста еле набирается в основу Поможем убогим
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    DOCTOR PENALTY
    1736275631
    А сами они что?... Побросали лопаты, совсем безвольные?.. *****!
    Ответить
    Интерес
    1736278511
    Сколько их,куда их гонят,что так жалобно поют...?
    Ответить
    oyabun
    1736280224
    Я всеми руками за то чтобы в команде играли максимальное количество россиян. Но кто им виноват, что они проиграли конкуренцию? Вон, сегодня показали видео, как Маркиньос уже самостоятельно тренируется вовсю! Думаете Хлусевич с Зиньковским так же? Очень сомневаюсь. Привыкли что держат в команде за паспорт.
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