Шикунов: «Станкович решил, что Хлусевич и Зиньковский у него играть не будут»

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об отсутствии игровой практики у футболистов команды Антона Зиньковского и Даниила Хлусевича.

«Не сошлось по работе у Деяна Станковича с Хлусевичем. Такое бывает. Жалко Зиньковского и Хлусевича, но что сделать? Тренер выбрал других кандидатов на их позиции. Он хочет усиливаться, так что по футбольным моментам он прав. Лучше отдать ребят, чтобы у них была игровая практика. А так могут ещe просидеть полгода на лавке, а это будет очень плохо. Летом уже будут определяться с клубами, куда пойдут.

Нет проблем их оставить, но это будет неправильно. Станкович принял для себя решение, что Хлусевич и Зиньковский у него играть не будут. Но он понимает, что играть им надо. Это эгоизм, если они останутся и не будут играть», – сказал Шикунов.