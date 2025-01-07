Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Николаев предложил кандидата на место Мажича в судейском департаменте РФС

    Николаев предложил кандидата на место Мажича в судейском департаменте РФС

    Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

    – Как вам работа Мажича?

    – Можно относиться по-разному, многие оценивают противоречиво. Судейство за последние годы не стало намного лучше или намного хуже.

    Просто есть моменты, которые не нравятся людям. Это связано с тем, о чем мы уже говорили – с закрытостью. Каждому судье не надо высказываться после матча о своей работе, но есть руководитель, который мог бы давать какую-то разъясняющую информацию.

    Система назначений арбитров – всегда судьи несли ответственность за свою работу. Сейчас в таких финансовых условиях и с такой загруженностью, тем более, когда нет дефицита арбитров, когда человек совершает ошибку, ЭСК ее признает, а он выходит судить следующую игру – объяснить это невозможно.

    И конечно хочется, чтобы было больше доверия к молодым судьям, которые входят в основной состав арбитров РПЛ, но редко получают назначения на игры в качестве главных судей.

    – Уже даже клубы и РПЛ говорят о том, что ЭСК дискредитировал себя, оправдывая ошибки арбитров…

    – У многих такое мнение. Ни один здравомыслящий футболист или тренер не может понять, для чего это делается. Более того, иногда есть очень похожие эпизоды, которые трактуются по-разному, но оба момента поддерживает ЭСК. И тогда путаница начинается даже у судей. И так правильно, и так правильно, а как тебе быть в такой ситуации?

    Нельзя на черное говорить белое, поэтому и все вылилось в конфликт интересов. Клубы абсолютно правильно задают вопросы. Хочется пожелать, что если в дальнейшем сохранится ЭСК в таком составе, то чтобы решения и формулировки, принимаемые нашими иностранными коллегами, были адекватными и понятными для всех.

    – Причем до Мажича не было такой практики, что ошибившийся арбитр судит в следующем туре…

    – И не надо было ничего придумывать. Я проводил «золотой» матч между ЦСКА и «Локомотивом» в 2014-м, мне перед этим не давали назначения два тура, потому что я мог ошибиться в каком-то из матчей и лишиться возможности работать в этой игре.

    Сейчас даже за самую грубую ошибку максимальным наказанием является работа в VAR-центре на одну-две игры в туре, где получишь чуть меньше денег. Разве это наказание? И объяснение, что задача стоит не наказать арбитров, а провести следующий тур без скандалов – не работает, так быть не должно.

    – Судьи начинают чувствовать себя безнаказанно?

    – И это тоже. Плюс у любого человека, который ставит перед собой цели чего-то добиться, возникнет логичный вопрос: «Почему человек ошибся и продолжает работать, а я не сужу?».

    – Ваше мнение – глава департамента судейства должен быть россиянин?

    – Думаю, это мнение любого человека, который работает в России, отдает этому годы своей жизни. На мой взгляд, не нужно искать заговоров, а необходимо доверять российским специалистам, будь то руководитель судейства или тренер клуба.

    Мы живем в большой стране, у нас есть Валентин Иванов – на мой взгляд, очевидный кандидат на эту должность. Если ему создать те условия, которые создаются иностранным коллегам, то он мог бы задуматься над этим предложением.

    • Серб Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС летом 2023 года.
    • Он заключил с РФС контракт на два года с возможностью продления еще на один.

    Новости по теме
    Шишкин сказал, чем команда Станковича похожа на «Спартак» Карреры
    Австрийский клуб хочет вернуть защитника в «Спартак»
    «Краснодар» заинтересовался аргентинским защитником
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2025 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1736262447
    Милу Йовович, судейству 5-го элемента не хватает, а то и всех 10-ти... заповедей...
    Ответить
    Интерес
    1736266876
    Бомбардирский капитан Пётр Алексеевич Романов навещал нам неустанно крепить международные связи,и мы от этой путЯ не откажемся.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 