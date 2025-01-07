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    • «После праздников поеду в РФС»: Колосков планирует возродить турнир с 43-летней историей

    «После праздников поеду в РФС»: Колосков планирует возродить турнир с 43-летней историей

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил о планах возродить Мемориал Гранаткина.

    • Турнир для юношеских сборных впервые был проведен в 1981 году.
    • Он носил имя экс-вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
    • Последний Мемориал Гранаткина проведен в 2019 году – его выиграла Аргентина.

    – Желательно было бы. Я об этом, кстати, думал недавно. После праздников поеду в РФС и буду предлагать возродить его. У нас же сейчас очень мощная политическая организация СНГ. Недавно собирались. Было видно, что крепкие политические и экономические связи. Я считаю, что это целесообразно сделать.

    – Мы соберем приличный состав?

    – Я за это не отвечаю. Я сейчас не принимаю никаких решений. Моя задача – переговорить с руководством РФС, эту идею им озвучить. Все остальное – это уже их дело.

    – Как вы считаете, лучше проводить турнир в январе или все же летом, как последние розыгрыши?

    – В январе лучше. Все приходят из отпуска. Недельку пусть потренируются и перед тем, как уезжать во всякие Дубаи и Турции, провести этот турнир в течение недели. Думаю, что это правильно.

    – В январе проводили турнир в Петербурге, но уже нет СКК, негде играть в футбол зимой. Получается, что только Москва может справиться с организацией Мемориала Гранаткина?

    – У нас сейчас уже на выходе «Олимпийский», который реконструировали. Потрясающий, суперсовременный дворец. Там будет футбольное поле и можно проводить турнир. Мы начинали Мемориал Гранаткина в Москве. Так что все это не проблема.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.01.2025 23:00
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    Комментарии (5)
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    1736281638
    Ну раз нет ЧМ, ЧЕ, еврокубков. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
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    Айболид
    1736288069
    Эк "квертесрукен" расплодился . Куда милыция смотрит !
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    Айболид
    1736288429
    Хороший турнир .... был . В каникулы помню бегал через Парк Победы в СКК на матчи . Раньше кроме двух борных СССР , бельгийцы всякие приезжали , французы .... А сейчас кого приглашать ?
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    TOMSON
    1736297946
    Эти зимние турниры всегда упираются в реальность. А она такова… Хорошие игроки нужны своим клубам или для набора формы перед весенней частью или они уже в форме помогают в решающей части сезона. Те на этот турнир хороших игроков никто не отпустит. Зрителей будет соответственно. А если так, то зачем он тогда нужен? Очередное пусть будет?
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