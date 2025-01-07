«После праздников поеду в РФС»: Колосков планирует возродить турнир с 43-летней историей

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил о планах возродить Мемориал Гранаткина.

Турнир для юношеских сборных впервые был проведен в 1981 году.

Он носил имя экс-вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

Последний Мемориал Гранаткина проведен в 2019 году – его выиграла Аргентина.

– Желательно было бы. Я об этом, кстати, думал недавно. После праздников поеду в РФС и буду предлагать возродить его. У нас же сейчас очень мощная политическая организация СНГ. Недавно собирались. Было видно, что крепкие политические и экономические связи. Я считаю, что это целесообразно сделать.

– Мы соберем приличный состав?

– Я за это не отвечаю. Я сейчас не принимаю никаких решений. Моя задача – переговорить с руководством РФС, эту идею им озвучить. Все остальное – это уже их дело.

– Как вы считаете, лучше проводить турнир в январе или все же летом, как последние розыгрыши?

– В январе лучше. Все приходят из отпуска. Недельку пусть потренируются и перед тем, как уезжать во всякие Дубаи и Турции, провести этот турнир в течение недели. Думаю, что это правильно.

– В январе проводили турнир в Петербурге, но уже нет СКК, негде играть в футбол зимой. Получается, что только Москва может справиться с организацией Мемориала Гранаткина?

– У нас сейчас уже на выходе «Олимпийский», который реконструировали. Потрясающий, суперсовременный дворец. Там будет футбольное поле и можно проводить турнир. Мы начинали Мемориал Гранаткина в Москве. Так что все это не проблема.