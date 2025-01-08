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    Селюк назвал худший из худших трансферов РПЛ

    Агент Дмитрий Селюк считает, что клубы РПЛ в осном совершают плохие трансферы.

    «В РПЛ 90 процентов трансферов – худшие трансферы. Но они лучшие для работников клуба, потому что они берут откаты, зарабатывают, а их семьи процветают.

    Это такая тенденция для российского футбола, к сожалению. Потому что, как правило, выбирается не тот футболист, который действительно нужен команде или которого можно раскрыть и потом продать, а берут игрока, на котором неважно кто может заработать.

    Если выбирать худший из худших, которых очень много, – это трансфер Артема Шуманского в ЦСКА. Это хуже некуда. Человек не сыграл ни одного матча, а за него заплатили полтора миллиона.

    Он просто сидит в столице и смотрит фильм «Я шагаю по Москве». Было бы интересно посмотреть на него, если бы его выпустили, может, он на что-то способен.

    Лучшим трансфером можно назвать приглашение Деяна Станковича в «Спартак». Команда стала лучше», – сказал Селюк.

    • 20-летний нападающий Артем Шуманский сыграл в этом сезоне 3 матча за ЦСКА.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
    • ЦСКА приобрел футболиста летом у кипрского «Ариса» за 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Odds.ru

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1736335663
    Так про каждого внеочередного тренера Спартака говорят а потом на выкид)
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    АЛЕКС 58
    1736339139
    Худший из агентов,это Селюк
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