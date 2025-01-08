Селюк назвал худший из худших трансферов РПЛ

Агент Дмитрий Селюк считает, что клубы РПЛ в осном совершают плохие трансферы.

«В РПЛ 90 процентов трансферов – худшие трансферы. Но они лучшие для работников клуба, потому что они берут откаты, зарабатывают, а их семьи процветают.

Это такая тенденция для российского футбола, к сожалению. Потому что, как правило, выбирается не тот футболист, который действительно нужен команде или которого можно раскрыть и потом продать, а берут игрока, на котором неважно кто может заработать.

Если выбирать худший из худших, которых очень много, – это трансфер Артема Шуманского в ЦСКА. Это хуже некуда. Человек не сыграл ни одного матча, а за него заплатили полтора миллиона.

Он просто сидит в столице и смотрит фильм «Я шагаю по Москве». Было бы интересно посмотреть на него, если бы его выпустили, может, он на что-то способен.

Лучшим трансфером можно назвать приглашение Деяна Станковича в «Спартак». Команда стала лучше», – сказал Селюк.