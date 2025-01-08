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    Смородская объяснила, почему Семак выигрывает трофеи

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренер «Зенита» Сергее Семаке.

    «Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер «Зенита». Говорить, что любой тренер на его месте выигрывал бы каждый год трофеи несерьезно. Просто Семак в числе сильнейший тренеров РПЛ последних лет. Вот и все», – сказала Смородская.

    • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 матчей. Команда уступает «Краснодару» по результату личной встречи.
    • Под руководством Семака петербуржцы выиграли шесть чемпионских титулов подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии (11)
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    Каратель помойников
    1736327521
    То что сырожа сильный тренер согласен,на него команда куй ложит,а он держится, силён сырожа...
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    NewLife
    1736330946
    Молодец супротив овец, а против молодца - сам овца)))
    Ответить
    R_a_i_n
    1736330998
    А давайте поменяем Карпина с Семаком местами))
    Ответить
    Александр.Т.
    1736332200
    )))
    Ответить
    andr45
    1736334593
    А давайте сравним, например, Семака и Галактионов сезон 2023-2024 ……………………………………………....................... Zenitе.............Локо Число иностранных игроков……………...…….14…...............…….5 Стоимость иностранных игроков..……....…135 500….......11 300 Стоимость одного иностранного игрока…....9 670….........2 260 Процент побед……………….....................………………..56,7…......... .46,7 Процент поражений…………….................……………..23,3..........….16,7 Забито голов за матч……………................……………..1,73…...........1,73 Пропущено голов за матч………….............…………...0,90…..........1,27
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    АлексМак
    1736336071
    верно подмечено
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    alefreddy
    1736336833
    с дуба рухнула бабуля.Его сейчас в Оренбург и посмотрим на сколько месяцев хватит просильного тренера
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    Азбука
    1736336984
    Уж всяко лучше себя показал в Зените, чем предыдущие Манчини и Луческу. Да и помнится Уфу затащил в евротурниры, чего раньше и позже с этим клубом не случалось.
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    Fju-2
    1736341400
    Смородская разбирается в тренерах. Каждый год подписывала нового, по её словам топового тренера).
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    Борис34684
    1736344902
    У каждого человека свое мнение, не корректно по отношению к клубу у которого больше всех денюжек. Когда у еврея Гинера были денюжки и были чемпионства. Подравняй по баблу все клубы и Зенит затеряется в общей массе.
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