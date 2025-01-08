Смородская объяснила, почему Семак выигрывает трофеи

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренер «Зенита» Сергее Семаке.
«Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер «Зенита». Говорить, что любой тренер на его месте выигрывал бы каждый год трофеи несерьезно. Просто Семак в числе сильнейший тренеров РПЛ последних лет. Вот и все», – сказала Смородская.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 матчей. Команда уступает «Краснодару» по результату личной встречи.
- Под руководством Семака петербуржцы выиграли шесть чемпионских титулов подряд.