Смородская объяснила, почему Семак выигрывает трофеи

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренер «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер «Зенита». Говорить, что любой тренер на его месте выигрывал бы каждый год трофеи несерьезно. Просто Семак в числе сильнейший тренеров РПЛ последних лет. Вот и все», – сказала Смородская.