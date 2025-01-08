Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Селюк – о 30 миллионах евро за Угальде: «Это просто вброс»

    Агент Дмитрий Селюк выразил уверенность, что у «Спартака» не купят нападающего Манфреда Угальде за 30 миллионов евро.

    «Угальде не стоит таких денег. Я уверен, что никто его не купит за эту сумму, это ясно. «Монако» – не тот клуб, который за 30 миллионов будет его покупать. Вообще думаю, что его никто не купит, это все разговоры.

    Люди даже не понимают, что топ-клубы не покупают игроков из России. Из того же чемпионата Греции тоже не берут, потому что уровень сопротивления другой.

    Раньше [Неманью] Видича купили за 10 миллионов, а тут Угальде аж за 30. Кто его купит? Тем более «Манчестер Сити». Угальде и так встает под двадцатку «Спартаку», клуб хочет показать, что может на нем заработать. Это просто вброс информации.

    Мне многие припоминают переход Александра Зинченко в «Сити». Но надо понимать, что он уходил туда из «Шахтера», «Уфа» была прокладкой, они украли его. О его переходе была договоренность еще до перехода в «Уфу».

    «Манчестер Сити» видел его еще в молодежной команде «Шахтера» и захотели купить. Поэтому сделали прокладку через «Уфу» и купили за 5 миллионов, хотя «Шахтер» всегда своих футболистов продавал минимум за 30-40-50 миллионов», – сказал Селюк.

    • Сообщалось, что Угальде за 30 миллионов евро может купить «ПСЖ». Также появлялась информация об интересе к форварду со стороны «Манчестер Сити» и «Монако».
    • В нынешнем сезоне 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.

    Новости по теме
    Селюк назвал худший из худших трансферов РПЛ 3
    Селюк сказал, нужен ли Промес «Спартаку» 3
    Селюк сказал, что сделает Кахигао со «Спартаком» 23
    Источник: Odds.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FCSpartakM
    1736324227
    "Видича купили за 10 миллионов". 20 лет назад? это как 50 сейчас «Монако» – не тот клуб, который за 30 миллионов будет его покупать" - эм, они менее мастеровитого Головина взяли за эти бабки и как показало время он им ничего не дал. Ни титулов, ни развития на перепродажу. Никто вообще Угальде не торгует, поставили отступные , а агенты рассказывают про интерес, на этом все. До лета он будет в команде спокойно.
    Ответить
    ...уефан
    1736327975
    ...это Селюк - вброс и шлак...
    Ответить
    slavа0508
    1736329689
    Да сейчас средний игрок так и стоит в европе . продолжит Угальде так играть то спокойно и 40 будет стоить ....
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1736335858
    Вспомнил Видича. Это когда было?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 