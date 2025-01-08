Селюк – о 30 миллионах евро за Угальде: «Это просто вброс»

Агент Дмитрий Селюк выразил уверенность, что у «Спартака» не купят нападающего Манфреда Угальде за 30 миллионов евро.

«Угальде не стоит таких денег. Я уверен, что никто его не купит за эту сумму, это ясно. «Монако» – не тот клуб, который за 30 миллионов будет его покупать. Вообще думаю, что его никто не купит, это все разговоры.

Люди даже не понимают, что топ-клубы не покупают игроков из России. Из того же чемпионата Греции тоже не берут, потому что уровень сопротивления другой.

Раньше [Неманью] Видича купили за 10 миллионов, а тут Угальде аж за 30. Кто его купит? Тем более «Манчестер Сити». Угальде и так встает под двадцатку «Спартаку», клуб хочет показать, что может на нем заработать. Это просто вброс информации.

Мне многие припоминают переход Александра Зинченко в «Сити». Но надо понимать, что он уходил туда из «Шахтера», «Уфа» была прокладкой, они украли его. О его переходе была договоренность еще до перехода в «Уфу».

«Манчестер Сити» видел его еще в молодежной команде «Шахтера» и захотели купить. Поэтому сделали прокладку через «Уфу» и купили за 5 миллионов, хотя «Шахтер» всегда своих футболистов продавал минимум за 30-40-50 миллионов», – сказал Селюк.