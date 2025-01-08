Тарханов сказал, сможет ли Промес помочь «Спартаку»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном возвращении вингера Квинси Промеса в «Спартак».

«Нужен ли он «Спартаку»? Ну, конечно, он может помочь команде, тем более во второй части чемпионата России», – сказал Тарханов.