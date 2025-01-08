Тарханов сказал, сможет ли Промес помочь «Спартаку»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном возвращении вингера Квинси Промеса в «Спартак».
«Нужен ли он «Спартаку»? Ну, конечно, он может помочь команде, тем более во второй части чемпионата России», – сказал Тарханов.
- Сейчас 33-летний Промес играет за «Юнайтед» из Дубая.
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.