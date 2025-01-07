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    • Слишковичу предрекли увольнение из «Оренбурга» за прогноз на чемпионство «Спартака»

    Слишковичу предрекли увольнение из «Оренбурга» за прогноз на чемпионство «Спартака»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов оценил прогноз Владимира Слишковича на чемпионство «Спартака». По его мнению, боснийца за такие слова могут уволить из «Оренбурга».

    «Сейчас просто выходные. Вопрос в том, как быстро в первый рабочий день по газтелу (это внутренняя линия связи в «Газпроме») с этой новостью.

    Ну, вернется Слишкович экспертом в «Коммент.Шоу», – написал Погорелов.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • Слишкович возглавлял спартаковцев весной прошлого года и ни разу не проиграл в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Федора Погорелова

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    07.01.2025 21:08
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    Комментарии (3)
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    Айболид
    1736276241
    Вечерняя сказка для малышей .
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    timon2401
    1736279354
    )))) многим всё сказано
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    Тинез Розоп
    1736288409
    Один сегодня крикнул уже Спартак чемпион. Фото прислал , как из дома выгнали)…
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