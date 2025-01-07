Слишковичу предрекли увольнение из «Оренбурга» за прогноз на чемпионство «Спартака»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов оценил прогноз Владимира Слишковича на чемпионство «Спартака». По его мнению, боснийца за такие слова могут уволить из «Оренбурга».

«Сейчас просто выходные. Вопрос в том, как быстро в первый рабочий день по газтелу (это внутренняя линия связи в «Газпроме») с этой новостью.

Ну, вернется Слишкович экспертом в «Коммент.Шоу», – написал Погорелов.