Агент Батракова рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом» по новому контракту

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев выразил уверенность, что клубу и его клиенту удастс договориться о новом соглашении.

– В конце года мы встретились с руководством «Локомотива» и очень хорошо пообщались. Мы со своей стороны высказали пожелания, а клуб – со своей. Мы видим, что даже те разногласия, которые есть, абсолютно решаемы. Все это не будет зависеть от следующей и последующих встреч. Мы же еще регулярно общаемся по телефону и пересекаемся в офисе клуба за чашкой кофе.

Работа по новому контракту будет сейчас постоянно вестись, и разные вопросы будут регулироваться. Комментировать же каждый шаг и обозначать пошаговые договоренности, наверное, не имеет смысла. Болельщикам нужно немножко набраться терпения. Я думаю, все будет нормально, мы обо всем договоримся. Как только мы придем к соглашению, мы обязательно донесем это до общественности.

– То есть и у вас, и у клуба есть уверенность, что к соглашению вы придете?

– Все складывается так, что мы договоримся с «Локомотивом» о новом полноценном контракте. Этого хотят и Алексей, и клуб. Мы же в первую очередь выполняем пожелания игрока.