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    • Агент Батракова рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом» по новому контракту

    Агент Батракова рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом» по новому контракту

    Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев выразил уверенность, что клубу и его клиенту удастс договориться о новом соглашении.

    – В конце года мы встретились с руководством «Локомотива» и очень хорошо пообщались. Мы со своей стороны высказали пожелания, а клуб – со своей. Мы видим, что даже те разногласия, которые есть, абсолютно решаемы. Все это не будет зависеть от следующей и последующих встреч. Мы же еще регулярно общаемся по телефону и пересекаемся в офисе клуба за чашкой кофе.

    Работа по новому контракту будет сейчас постоянно вестись, и разные вопросы будут регулироваться. Комментировать же каждый шаг и обозначать пошаговые договоренности, наверное, не имеет смысла. Болельщикам нужно немножко набраться терпения. Я думаю, все будет нормально, мы обо всем договоримся. Как только мы придем к соглашению, мы обязательно донесем это до общественности.

    – То есть и у вас, и у клуба есть уверенность, что к соглашению вы придете?

    – Все складывается так, что мы договоримся с «Локомотивом» о новом полноценном контракте. Этого хотят и Алексей, и клуб. Мы же в первую очередь выполняем пожелания игрока.

    • Действующий контракт 19-летнего Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
    • В этом сезоне он провел за клуб 23 матча, забил 11 голов, отдал 8 передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.01.2025 18:15
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1736263354
    ...да ладно, Кузьмичёв. Мы-то, уже знаем, КТО стал настоящим агентом Батракова!... Уж, она в обиду мальца не даст теперь!)...
    Ответить
    Интерес
    1736266592
    Ярчайший пример агентского безобразия-"осталось ВСЕГО два с половиной года до окончания контракта",надо торговаться сейчас. Гнать этих "кузьмичей" из футбола,"иначе нам удачи не видать"...
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    Иван Петров 1986
    1736271678
    Тут футбол заканчивается.
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    Cleaner
    1736273877
    Подпишет Батраков новый длинный и денежный контракт с Локомотивом и забьет на игру...
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