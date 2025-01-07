Экс-жена Кокорина похвасталась сексапильной фигурой в откровенном платье

Дарья Валитова опубликовала в соцсетях новые фото.

Бывшая жена Александра Кокорина сфотографировалась в платье с декольте, подчеркивающем ее стройную фигуру.

На одном из кадров запечатлен общий сын Дарьи и Александра.

Фото: соцсети Дарьи Валитовой

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.

В 2017-м у них родился сын Майкл.

В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.

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