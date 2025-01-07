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    • Экс-жена Кокорина похвасталась сексапильной фигурой в откровенном платье

    Экс-жена Кокорина похвасталась сексапильной фигурой в откровенном платье

    Дарья Валитова опубликовала в соцсетях новые фото.

    Бывшая жена Александра Кокорина сфотографировалась в платье с декольте, подчеркивающем ее стройную фигуру.

    На одном из кадров запечатлен общий сын Дарьи и Александра.

    Фото: соцсети Дарьи Валитовой

    • Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.
    • В 2017-м у них родился сын Майкл.
    • В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.

    Экс-жена Кокорина выложила фото в откровенном белом платье

    Экс-жена Кокорина выложила фото в черном нижнем белье

    Экс-жена Кокорина выложила новые фото в купальнике

    Источник: «Бомбардир»

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    07.01.2025 22:41
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    Комментарии (8)
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    VVM1964
    1736283264
    Фотографа срочно гнать ссаными тряпками - можно было ПОПЫТЬСЯ выбрать более выигрышные ракурсы ...
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    slavа0508
    1736284530
    Парни ну объясните мне старому . для чего все девахи фоткаются с трубой перед лицом . ну не как понять не могу ...все фотки как под копирку . тупость ...айфон ...губы утиные ...задница...всё под копирку ...ну неужели совсем ума нет что своё придумать....
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    АКС-74У
    1736284538
    Противно смотреть
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    BlackMurder34
    1736286535
    Ну правильно расстались, там на хате долбили больше
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    Everest13
    1736302128
    Все на одно лицо, видно производство прописано под дешёвых футболистов, если класс выше , то хоть там какие то про версии появляются....
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