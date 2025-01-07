Экс-жена Кокорина похвасталась сексапильной фигурой в откровенном платье

Дарья Валитова опубликовала в соцсетях новые фото.
Бывшая жена Александра Кокорина сфотографировалась в платье с декольте, подчеркивающем ее стройную фигуру.
На одном из кадров запечатлен общий сын Дарьи и Александра.
Фото: соцсети Дарьи Валитовой
- Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.
- В 2017-м у них родился сын Майкл.
- В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.
Экс-жена Кокорина выложила фото в откровенном белом платье
Экс-жена Кокорина выложила фото в черном нижнем белье
Экс-жена Кокорина выложила новые фото в купальнике