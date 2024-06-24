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    Экс-жена Кокорина выложила фото в откровенном белом платье

    Дарья Валитова опубликовала в соцсетях новые снимки.

    Бывшая жена Александра Кокорина сфотографировалась в коротком белом платье.

    Ранее Валитова похвасталась фигурой на фоне моря.

    Фото: соцсети Дарьи Валитовой

    • Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.
    • В 2017-м у них родился сын Майкл.
    • В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.

    Экс-жена Кокорина выложила фото в черном нижнем белье

    Экс-жена Кокорина выложила новые фото в купальнике

    Экс-жена Кокорина выложила новые фото с морского побережья

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1719209363
    Экс жена бывшего футболиста... экс тра футбольная новость
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    The only one
    1719211181
    очередная силиконовая кукла готовая ради бабла на ...
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    JTherry
    1719212601
    охмуряет Коку на расстоянии или готовит к сдаче "короткого белого платья" в эксплуатацию, "и кое-что ещё, и кое-что поболе, о чём не говорят, чему не учат в школе"...)
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    mutabor0992
    1719214082
    Обычная с.о.с.к.а.
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