Николаев выступил против VAR: «Ошибки – в природе футбола»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев поделился отношением к VAR.

– Вы зацепили работу с VAR?

– Слава богу, нет. Год-два не хватило мне до этого момента. Когда на ретро-матчах общаюсь с футболистами, они все рады, что играли без VAR.

– Поначалу же большинство было против?

– Да некоторые и сейчас против.

– Понимаете их?

– Я и сам против. Конечно, понимаю.

– А из-за чего? Нет былой романтики?

– Я не категорично против. Но если бы предложили убрать VAR и вернуться к тому, что было раньше – я был бы за. Хотя прекрасно понимаю, что этого не случится. Идти против прогресса и технологий, который развивают мир и футбол, не получится.

Первое время после введения VAR на поверхности была проблема с тем, что футболист забивает гол, но не может порадоваться, так как все смотрят «телевизор». Долгая проверка правильности решения, вне игры, линии. Эти технические моменты убивают футбол, эмоции, как вы правильно сказали, романтику. В природе футбола в том числе ведь и ошибки.

Да, клубы вкладывают средства в развитие футбола, ставят перед собой высокие цели, и одна судейская ошибка может все перевернуть. Но вопрос можно поставить так, что и футболист может не попасть по воротам с пяти метров. Это же тоже часть футбола, которая никогда не изменится.

Опять же, ретроматч «Спартак» – «Динамо», я не увидел руку. Могла помочь в той ситуации реакция футболистов, но когда арбитр не уверен или не видел, то он не вправе назначать пенальти. Честно скажу, что и сейчас переживаю за то решение, потому что сценарий игры был бы более справедливым для такого статуса матча. Был бы в другой позиции, то не вспоминали бы до сегодняшнего дня. И будут вспоминать дальше спартаковские болельщики, игроки и специалисты.

– При этом с появлением VAR критики судей меньше не стало. И вам во время работы арбитром доставалось: вас почему-то очень не любил Тарханов. С кем-то остались с тех лет напряженные отношения?

– Можете не верить, но абсолютно ни с кем нет плохих отношений. Когда Тарханов тренировал «Урал», были несколько матчей, где принимались спорные решения. Одного такого решения достаточно, чтобы создать себе негативный фон. Сейчас с Александром Федоровичем тоже нормальные отношения, желаю ему здоровья.

Встречаемся часто на ретро-матчах с Валерием Георгиевичем Газзаевым, хотя во времена моей работы тоже были случаи, где он меня критиковал. Может и справедливо. Все-таки время идет, затаивать обиды неправильно. Тем более не было моментов, где я кого-то «прибивал». А ошибки были, есть и будут, несмотря на введение VAR.

Критика же будет всегда, даже молодые арбитры во время обучения отдают себе отчет, какую профессию выбрали. Арбитр – одна из самых неблагодарных, потому что во всем виноват он.

Сейчас же градус другой, тогда не было никаких социальных сетей, телеграм-каналов, только Александр Бобров говорил о судействе. Раньше некоторые конфликты завершались в судейской, тогда можно было заходить с разрешения инспектора. Без поломки стульев и табуреток можно было объяснить свои решения и любые недовольства утихали. И Тарханов заходил, и с Григорием Викторовичем Ивановым общались на повышенных тонах, но без оскорблений. Заходил с настроем писать жалобу, а по итогу принимал мое видение игрового эпизода на футбольном поле.

В нынешнее время судьям запрещено говорить о своих решениях/ Негативные эмоции копятся, после чего выливаются в социальные сети.

– Не хватает открытости?

– Это и спровоцировало выступление клубов. Основные проблемы: закрытость, абсолютная бессистемность назначений на игры, начиная тем, что один и тот же судья может работать в любом качестве на играх одной и той же команды несколько туров подряд, и заканчивая тем, что плохо отсудивший арбитр получает назначение на следующую игру. И самая взрывная и заводная вещь – резонансные порой решения ЭСК.