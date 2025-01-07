Российская модель бросила Мудрика на фоне его отстранения и стала встречаться с американцем из «Ювентуса»

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик расстался со своей девушкой Виолеттой Грачевой. Россиянка решила бросить украинца на фоне допинг-скандала, ставшего причиной отстранения игрока от футбола.

Теперь Грачева встречается с американским полузащитником «Ювентуса» Уэстоном МакКенни. Сейчас пара отдыхает в Куршевеле.

Грачева нравится полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому – он регулярно лайкает ее фото.

Ранее россиянка встречалась с Матиасом Норманном, выступавшим за «Динамо» и «Ростов».

Грачева признавалась в любви украинцам.

Фото: соцсети Виолетты Грачевой