Российская модель бросила Мудрика на фоне его отстранения и стала встречаться с американцем из «Ювентуса»

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик расстался со своей девушкой Виолеттой Грачевой. Россиянка решила бросить украинца на фоне допинг-скандала, ставшего причиной отстранения игрока от футбола.
Теперь Грачева встречается с американским полузащитником «Ювентуса» Уэстоном МакКенни. Сейчас пара отдыхает в Куршевеле.
- Грачева нравится полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому – он регулярно лайкает ее фото.
- Ранее россиянка встречалась с Матиасом Норманном, выступавшим за «Динамо» и «Ростов».
- Грачева признавалась в любви украинцам.
Фото: соцсети Виолетты Грачевой