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    • Российская модель бросила Мудрика на фоне его отстранения и стала встречаться с американцем из «Ювентуса»

    Российская модель бросила Мудрика на фоне его отстранения и стала встречаться с американцем из «Ювентуса»

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик расстался со своей девушкой Виолеттой Грачевой. Россиянка решила бросить украинца на фоне допинг-скандала, ставшего причиной отстранения игрока от футбола.

    Теперь Грачева встречается с американским полузащитником «Ювентуса» Уэстоном МакКенни. Сейчас пара отдыхает в Куршевеле.

    • Грачева нравится полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому – он регулярно лайкает ее фото.
    • Ранее россиянка встречалась с Матиасом Норманном, выступавшим за «Динамо» и «Ростов».
    • Грачева признавалась в любви украинцам.

    Фото: соцсети Виолетты Грачевой

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    Источник: Daily Mail

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    07.01.2025 17:31
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    Комментарии (16)
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    1736263898
    Новости этой недели:Мудрик, МакКенни, мандели...
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    anatolich72
    1736264655
    Слова нет,а жопа есть.
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    NewLife
    1736265859
    Не только сиськи, но и тухас насиликоненный))
    Ответить
    subbotaspartak
    1736267233
    Есть такой футбольный инвентарь - шлю хи.
    Ответить
    Foxitkuban
    1736268442
    Желтуха на Бомбардире набирает обороты.
    Ответить
    Айболид
    1736269394
    Теперь Мудик "рукопашкой" займётся .
    Ответить
    Имя и на этом сайте
    1736269593
    Ну и кардашьян она себе наела.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1736270975
    Сайт постепенно, но уверенно, превращается в 18+
    Ответить
    mutabor0992
    1736273124
    Кака-така мандель?Она-пИлять!Совсем конченая!Раз к мартыхаю перебежала.
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    DOCTOR PENALTY
    1736282288
    Говорят Мудрик быстро бегает - от него вот тоже. )
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