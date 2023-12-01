Российская девушка Мудрика призналась в любви к украинцам

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Футбол Индия 17:30
Джамшедпур - Одиша
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кфф 2,55
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Виолетта Грачева, российская девушка игрока «Челси» Михаила Мудрика, ответила недоброжелателям.
«Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моeм профиле. Я за мир во всeм мире», – написала Грачeва в соцсети.
- Болельщики заподозрили Грачеву и Мудрика в отношениях на этой неделе.
- Ранее россиянка встречалась с Матиасом Норманном, выступавшим за «Динамо» и «Ростов».
- Мудрик выступает за сборную Украины.
Фото: соцсети Виолетты Грачевой