Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Российская девушка Мудрика призналась в любви к украинцам

    Виолетта Грачева, российская девушка игрока «Челси» Михаила Мудрика, ответила недоброжелателям.

    «Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моeм профиле. Я за мир во всeм мире», – написала Грачeва в соцсети.

    • Болельщики заподозрили Грачеву и Мудрика в отношениях на этой неделе.
    • Ранее россиянка встречалась с Матиасом Норманном, выступавшим за «Динамо» и «Ростов».
    • Мудрик выступает за сборную Украины.

    Фото: соцсети Виолетты Грачевой

    Новости по теме
    Мудрика заподозрили в отношениях с россиянкой – украинцы угрожают игроку 9
    Стало известно, что грозит Мудрику как уклонисту 12
    Тренер «Шахтера» обвинил «Челси» в плохой игре Мудрика 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2023 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      jsodndzknnf 21 час назад

      ***
      - 1 0 0 % ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

      -Связаться с нами ;

      [email protected]

      -На данное Событие отдельный Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ;

      Футбол Индия 17:30
      Джамшедпур - Одиша
      Первый Тайм Тотал Больше 1,5
      Кфф 2,55
      ***

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+