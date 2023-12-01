Российская девушка Мудрика призналась в любви к украинцам

Виолетта Грачева, российская девушка игрока «Челси» Михаила Мудрика, ответила недоброжелателям.

«Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моeм профиле. Я за мир во всeм мире», – написала Грачeва в соцсети.

Болельщики заподозрили Грачеву и Мудрика в отношениях на этой неделе.

Ранее россиянка встречалась с Матиасом Норманном, выступавшим за «Динамо» и «Ростов».

Мудрик выступает за сборную Украины.

Фото: соцсети Виолетты Грачевой