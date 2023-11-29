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    • Мудрика заподозрили в отношениях с россиянкой – украинцы угрожают игроку

    Мудрика заподозрили в отношениях с россиянкой – украинцы угрожают игроку

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик начал встречаться с россиянкой Виолеттой Грачевой. В этом его заподозрили болельщики.

    Накануне Мудрик и бывшая девушка Матиаса Норманна Грачева опубликовали одинаковые сториз в социальной сети с разницей в два часа. Они показали, как летали над Лондоном на вертолете. В обоих случаях в кадр, например, попал небоскреб «Сент-Мэри».

    Украинские болельщики сразу пришли к Мудрику в комментарии с угрозами. Они считают неправильным, что Михаил встречается с россиянкой. После этого футболист закрыл комментарии к постам, вызвавшим гнев украинцев.

    Ранее у Грачевой была встреча в Санкт-Петербурге с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым. Россиянин уже на протяжении нескольких месяцев постоянно лайкает фотографии Виолетты.

    • В начале ноября Мудрик и Грачева обменялись сообщениями в социальной сети. Михаил лайкал посты девушки.

    Фото: соцсети Виолетты Грачевой

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    Источник: «Бомбардир»

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