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  • Мудрика заподозрили в отношениях с россиянкой – украинцы угрожают игроку

Мудрика заподозрили в отношениях с россиянкой – украинцы угрожают игроку

29 ноября 2023, 13:42
5

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик начал встречаться с россиянкой Виолеттой Грачевой. В этом его заподозрили болельщики.

Накануне Мудрик и бывшая девушка Матиаса Норманна Грачева опубликовали одинаковые сториз в социальной сети с разницей в два часа. Они показали, как летали над Лондоном на вертолете. В обоих случаях в кадр, например, попал небоскреб «Сент-Мэри».

Украинские болельщики сразу пришли к Мудрику в комментарии с угрозами. Они считают неправильным, что Михаил встречается с россиянкой. После этого футболист закрыл комментарии к постам, вызвавшим гнев украинцев.

Ранее у Грачевой была встреча в Санкт-Петербурге с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым. Россиянин уже на протяжении нескольких месяцев постоянно лайкает фотографии Виолетты.

  • В начале ноября Мудрик и Грачева обменялись сообщениями в социальной сети. Михаил лайкал посты девушки.

Фото: соцсети Виолетты Грачевой

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
Комментарии (5)
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ilichkadr
1701256073
Да.........силикона там немерено...........
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Челнинец
1701256877
Под всех легла
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MANCHESTER_RED_MAN
1701258176
Какая-то она противная
Ответить
Александр.Т.
1701261043
********))
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Alex Flash
1701261854
Дался вам этот Петрик...
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