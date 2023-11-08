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    • Мудрик предложил встретиться русской экс-девушке Норманна – она ответила

    Мудрик предложил встретиться русской экс-девушке Норманна – она ответила

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на пост экс-девушки Матиаса Норманна в социальной сети.

    Русская девушка Виолетта Грачева, встречавшаяся с экс-игроком «Динамо» и «Ростова», выложила фото с моста. Мудрик поставил ей лайк, а в комментариях предложил встретиться на мосту.

    Виолетта ответила смайлом замка.

    • Девушка родом из Сибири.
    • Она встречалась с Норманном с 2019 года, но позже пара рассталась – в 2021 году.
    • Посты Виолетты в соцсети регулярно лайкает полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

    Фото: соцсети Виолетты Грачевой

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 09:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +951

      АКС-74У 8 ноября, 14:27

      Она точно Виолетта? (смотрит на губиши).

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