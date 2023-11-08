Мудрик предложил встретиться русской экс-девушке Норманна – она ответила

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на пост экс-девушки Матиаса Норманна в социальной сети.

Русская девушка Виолетта Грачева, встречавшаяся с экс-игроком «Динамо» и «Ростова», выложила фото с моста. Мудрик поставил ей лайк, а в комментариях предложил встретиться на мосту.

Виолетта ответила смайлом замка.

Девушка родом из Сибири.

Она встречалась с Норманном с 2019 года, но позже пара рассталась – в 2021 году.

Посты Виолетты в соцсети регулярно лайкает полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

Фото: соцсети Виолетты Грачевой