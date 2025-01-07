Канчельскис: «В мое время Соболева убили бы, закопали»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен поведением форварда «Зенита» Александра Соболева.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. Александр после трансфера позволил себе неуважительные по отношению к москвичам высказывания.

Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

Сезон возобновится 28 февраля.

«Сейчас не стоит делать никаких выводов по Соболеву – в конце сезона будем либо смеяться над ним, либо радоваться. Он отвратительно себя повел по отношению к «Спартаку» и позволил себе бездарные высказывания. Что касается футбольного плана, у него еще есть полгода, чтобы все исправить.

Что было бы с Соболевым в мое время? Ценности, которые были раньше, пропали! Все зависит от воспитания человека, а время сейчас другое. Ничего с этим не поделаешь! В мое время Соболеву было бы не сладко – его убили бы на футбольном поле. Что это значит? Сломали бы, закопали бы его, и он больше ничего не говорил бы. Раньше все решалось очень просто! У нас были такие защитники, что безопаснее было на поле не выходить», – сказал Канчельскис.