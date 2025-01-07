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    Канчельскис: «В мое время Соболева убили бы, закопали»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен поведением форварда «Зенита» Александра Соболева.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. Александр после трансфера позволил себе неуважительные по отношению к москвичам высказывания.
    • Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

    «Сейчас не стоит делать никаких выводов по Соболеву – в конце сезона будем либо смеяться над ним, либо радоваться. Он отвратительно себя повел по отношению к «Спартаку» и позволил себе бездарные высказывания. Что касается футбольного плана, у него еще есть полгода, чтобы все исправить.

    Что было бы с Соболевым в мое время? Ценности, которые были раньше, пропали! Все зависит от воспитания человека, а время сейчас другое. Ничего с этим не поделаешь! В мое время Соболеву было бы не сладко – его убили бы на футбольном поле. Что это значит? Сломали бы, закопали бы его, и он больше ничего не говорил бы. Раньше все решалось очень просто! У нас были такие защитники, что безопаснее было на поле не выходить», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.01.2025 23:51
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    Комментарии (4)
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    Тинез Розоп
    1736288117
    За базар ,уже не отвечают(…
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    IVANRUS777
    1736306664
    Канчельских призывает защитников Спартака поломать Соболева? Как то добрее надо быть мне кажется. И так насилия кругом хватает. Да и его уход наоборот на руку сыграл Спартаку, так что злиться и горевать тут точно не о чем.
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    subbotaspartak
    1736309506
    А пример только всплывает убийство "великим" кержаковым вратаря Спартака. Ни за что...
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    ivany4
    1736313952
    ... Ценности, которые были раньше, пропали! Все зависит от воспитания человека, а время сейчас другое... Вот ты и ответил сам себе на все свои комментарии и советы. Дуболомов, по любому поводу, всегда хватало. Что тогда, что сейчас. Вот только пустобрехов и неадекватов раньше действительно было меньше.
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