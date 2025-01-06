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    • Мостовой – о Соболеве: «Не стоит делать преждевременных выводов»

    Мостовой – о Соболеве: «Не стоит делать преждевременных выводов»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев остается футболистом высокого класса.

    «Соболев может выстрелить во второй части сезона. У него не сложился период после перехода в новый клуб, такое бывает. Но это по-прежнему игрок высоко класса. Глупо его сейчас травить. Пример Угальде уже показал, что не стоит делать преждевременных выводов», – сказал Мостовой.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии (11)
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    Кривая да нелёгкая
    1736157841
    Посмотрим
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    DOCTOR PENALTY
    1736160024
    Соболев, конечно, заиграет, но только на своём уровне. Выдающейся игры и много голов не будет, не ждите. Максимум из Соболева может выжать сильный тренер - но это не для Семака.***
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    Spartak_forv@
    1736160788
    Не хватало еще стреляющего дельфина
    Ответить
    Каратель помойников
    1736160932
    Согласен Санёк ещё не всё показал.вот когда в раздевалке начнут играть в доту,ведмедев начнет заикаться,а физрук вместо сельдерея начнет есть мясо-вот тогда Шурик раскрылся полностью
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    aldo conte
    1736165288
    Перефразируя чеховское - если на стене висит ружьё, оно должно выстрелить. Скажем так, если Соболев будет выходить на поле, то рано или поздно, он забьёт, может даже не раз, а два или три, но не больше. "Я так думаю".
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    Я Памятник Себе 1
    1736168368
    А вдруг выстрелит?
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    Александр.Т.
    1736171571
    Статистика голов Соболева за Спартак в РПЛ 20/21. 14голов 21/22 9голов 22/23 13 голов 23/24 5 голов сезон 24/25 11игр 0 годов осталось 12 игр. Так ч о может и забьет но мало очень мало. Называть его игроком высокого класса это бред
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    Sergey9999
    1736176939
    Соболев бревно
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    Интерес
    1736178549
    Тренер Мостовой оказался мудрее студента Мостового.
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