Мостовой – о Соболеве: «Не стоит делать преждевременных выводов»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев остается футболистом высокого класса.
«Соболев может выстрелить во второй части сезона. У него не сложился период после перехода в новый клуб, такое бывает. Но это по-прежнему игрок высоко класса. Глупо его сейчас травить. Пример Угальде уже показал, что не стоит делать преждевременных выводов», – сказал Мостовой.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
- Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.