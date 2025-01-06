Мостовой – о Соболеве: «Не стоит делать преждевременных выводов»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев остается футболистом высокого класса.

«Соболев может выстрелить во второй части сезона. У него не сложился период после перехода в новый клуб, такое бывает. Но это по-прежнему игрок высоко класса. Глупо его сейчас травить. Пример Угальде уже показал, что не стоит делать преждевременных выводов», – сказал Мостовой.