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    • Кафанов раскрыл размер своей пенсии: «Могла быть более достойной»

    Кафанов раскрыл размер своей пенсии: «Могла быть более достойной»

    Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал о пенсионных выплатах.

    – Вы же еще не стали пенсионером?

    – Стал.

    – Какая пенсия у бывшего спортсмена?

    28 тысяч рублей.

    – Как думаете, это достойная сумма?

    – Если учесть, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть тоже более достойной.

    Просто объяснили, что есть какой-то потолок, выше которого не положено платить.

    – Хорошо, что есть работа.

    – Да, поэтому буду работать столько, насколько хватит сил.

    • Кафанову сейчас 64 года.
    • Он работает в «Ростове» с 2019 года.
    • В тренерский штаб российской сборной вошел летом 2021-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Каратель помойников
    1736161475
    Конечно потолки будут,ведь заседающих в глубоких и мягких креслах надо кормить,причем усиленно, чтобы ни в чем не нуждались
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    Кривая да нелёгкая
    1736162449
    Пенсии у нас у всех маленькие, а вот такая работа как у Кафанова не у всех! Помойка каратель вот коров пасёт на селе за пятнышку и доволен)
    Ответить
    neveldomha
    1736167571
    А какая зарплата тренера вратарей в Ростове?
    Ответить
    Александр-Балашов-google
    1736179913
    Как же наш народ любит чужие деньги считать.
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