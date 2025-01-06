Кафанов раскрыл размер своей пенсии: «Могла быть более достойной»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал о пенсионных выплатах.
– Вы же еще не стали пенсионером?
– Стал.
– Какая пенсия у бывшего спортсмена?
– 28 тысяч рублей.
– Как думаете, это достойная сумма?
– Если учесть, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть тоже более достойной.
Просто объяснили, что есть какой-то потолок, выше которого не положено платить.
– Хорошо, что есть работа.
– Да, поэтому буду работать столько, насколько хватит сил.
- Кафанову сейчас 64 года.
- Он работает в «Ростове» с 2019 года.
- В тренерский штаб российской сборной вошел летом 2021-го.