Прокуратура Амстердама отреагировала на информацию о Промесе

Пресс-служба прокуратуры Амстердама дала комментарий по поводу возможного возвращения 33-летнего вингера Квинси Промеса в Россию.
«Как было подтверждено ранее, Нидерланды подали запрос на экстрадицию Квинси Промеса. Однако на данный момент мы не можем углубляться в этот вопрос, поскольку он находится на рассмотрении суда в Дубае. Мы благоразумно воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама.
Следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. После нидерландцу могут дать разрешение на выезд из страны.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
- Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.