Прокуратура Амстердама отреагировала на информацию о Промесе

Пресс-служба прокуратуры Амстердама дала комментарий по поводу возможного возвращения 33-летнего вингера Квинси Промеса в Россию.

«Как было подтверждено ранее, Нидерланды подали запрос на экстрадицию Квинси Промеса. Однако на данный момент мы не можем углубляться в этот вопрос, поскольку он находится на рассмотрении суда в Дубае. Мы благоразумно воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама.

Следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. После нидерландцу могут дать разрешение на выезд из страны.