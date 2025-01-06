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    • Прокуратура Амстердама отреагировала на информацию о Промесе

    Прокуратура Амстердама отреагировала на информацию о Промесе

    Пресс-служба прокуратуры Амстердама дала комментарий по поводу возможного возвращения 33-летнего вингера Квинси Промеса в Россию.

    «Как было подтверждено ранее, Нидерланды подали запрос на экстрадицию Квинси Промеса. Однако на данный момент мы не можем углубляться в этот вопрос, поскольку он находится на рассмотрении суда в Дубае. Мы благоразумно воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама.

    Следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. После нидерландцу могут дать разрешение на выезд из страны.

    • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
    • В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:15
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    Комментарии (6)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1736155300
    Вот и всё) будет сидеть уголовник спартач
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    alefreddy
    1736155447
    что то у них не срослась а он уже год отмотал
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    ПалкоВводецъ007
    1736162464
    Да закройте поскорее этого у б л ю д к а. Чтобы не слышно было его. Мир станет чище на одного наркодилера и меньше погибнет людей. Гыгыгы
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    subbotaspartak
    1736167833
    ...Мы благоразумно воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов... А наши журналюги уже прописали Примуса в Спартак.
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    Интерес
    1736174716
    КАкое трудное дело оказалось!!! "Экстракшн" азовцев прошёл молниеносно,при полном одобрении мирового общака! А тут-угроза государственности "Нидерландии" и престиж "Арабии"...Один "Спартак" пострадаМши...
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